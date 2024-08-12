В России в январе — июне 2024 года естественная убыль населения, то есть превышение числа умерших над числом родившихся, составила 321,5 тысяч человек, следует из данных Росстата. За тот же период прошлого года этот показатель был 272,5 тысячи, сообщает РБК.

Число умерших выросло до 921,1 тыс. в первом полугодии по сравнению с 888,7 тыс. в прошлом году. Число родившихся сократилось до 599,6 тыс. (в январе — июне 2023-го этот показатель составлял 616,2 тыс.).

Количество браков снизилось, как и количество разводов: 359,6 тыс. против 371,1 тыс. и 317,9 тыс. против 334 тыс. соответственно.

По данным Росстата, численность населения страны по состоянию на июль составила 146,1 млн человек.

Владимир Путин в 2023 году называл демографическую ситуацию в России сложной. В новом майском указе Путина содержатся такие цели, как повышение суммарного коэффициента рождаемости (СКР) до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году, увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году (эта цель была в прежней версии и сохранилась) и до 81 года к 2036 году.

По итогам 2023 года СКР, отражающий, сколько в среднем родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода (то есть от 15 до 50 лет) при сохранении в каждой возрастной группе уровня рождаемости соответственно 2023 года, составил 1,4. Максимума за новейшую историю коэффициент достигал в 2015 году — 1,78. То есть указ ставит задачу превысить этот рекордный уровень к 2036 году.

Согласно демографическому прогнозу Росстата, составленному в 2023 году, стабильный прирост численности населения начнется только с 2031 года, причём в «высоком» варианте прогноза (притом за счёт миграционного притока). В базовом варианте прогноза по итогам 2030 года количество жителей России будет на 3,3 млн меньше, чем фактически по итогам 2023 года, к началу 2036 года — более чем на 5 млн меньше.

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