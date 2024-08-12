Евреи продолжают активно изучать всё, что связано с возможным возрождением храма Соломона в будущем…

Управление древностей Израиля заявило, что нашло карьер, где добывались строительные камни для Второго храма в Иерусалиме

Еврейские археологи обнаружили в Иерусалиме 2000-летнюю каменоломню, из которой, вероятно, добывали огромные каменные блоки, использовавшиеся при строительстве Второго храма, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на интернет-издание LiveScience.

Огромный карьер занимает площадь около 3500 квадратных метров и содержит строительные блоки, некоторые из которых весят около 2,5 тонн.

Археологи в недавно обнаруженном карьере, расположенном в районе Хар-Хоцвим в Иерусалиме, также обнаружили каменный сосуд, который использовался для ритуального очищения человека, а также другие артефакты.

Найденная каменоломня, вероятно, использовалась примерно до 70 г. н. э., пока Римская империя не захватила Иерусалим во время еврейского восстания.

Карьер был обнаружен во время раскопок перед строительством коммерческого комплекса. Он будет сохранен и интегрирован в комплекс, заявили в Управлении древностей Израиля.

Евреи продолжают активно изучать всё, что связано с возможным возрождением храма Соломона в Иерусалиме в будущем. По церковному преданию, именно в этом Третьем храме и воссядет антихрист, которого примут как мессию отвергшие Христа иудеи.

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