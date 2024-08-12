Русская линия
Сводка новостей от 12 августа 2024

Планы Фанара на Украине полностью провалились
В греческих СМИ появилась резкая критика в адрес митрополита Халкидонского Эммануила, который посоветовал Патриарху Варфоломею ввязаться в «украинскую авантюру»…

Митрополит Эммануил в Киево-Печерской лавре в сопровождении раскольников10 августа 2024 года профанарский портал «OrthodoxTimes», журналисты которого все последние годы выступали апологетами вторжения Фанара на Украину, поместили на своих страницах весьма любопытную статью с характерным названием «Личная повестка дня митрополита Халкидонского в Киеве». В указанной статье содержится резкая критика в адрес митрополита Халкидонского Эммануила, который в своё время убедил Константинопольского Патриарха Варфоломея вторгнуться на Украину и признать украинских раскольников.

Что стало причиной для того, чтобы фанариоты ополчились на приближённого советчика Варфоломея и фактически признали ошибочность украинской политики Фанара последних лет, остаётся только догадываться. В любом случае, нашим читателям будет небезынтересно ознакомиться с данным материалом, а потому мы приводим его текст целиком:

«Великие лидеры часто окружают себя мудрыми советниками. Вселенский Патриарх показал себя ключевым лидером. Но в украинском вопросе, похоже, у него закончились (мудрые) советники.

Спустя пять лет после предоставления автокефалии Украине рана остается незаживающей. Две Церкви де-факто разделены. Те, кто близок к Епифанию, Онуфрию и правительству Зеленского, не стесняются в выражениях.

«Патриарх пригласил Эммануила Халкидонского, чтобы разрядить ситуацию, но вместо этого он создал десятки проблем», — соглашаются все они. Интересно, что, похоже, с этим согласны и все вовлеченные стороны.

Патриарх дал карт-бланш на «украинское» портфолио старшему митрополиту Халкидонскому. Однако в Украине его обвиняют в преследовании «личных целей».

«Следующий Патриарх»

Каждый раз, когда митрополит Халкидонский посещает Киев, он путешествует на официальном автомобиле, оборудованном сигнальными маячками, в сопровождении двух автомобилей государственной охраны и скорой помощи. Это связано с тем, что некоторые высокопоставленные иерархи автокефальной Православной Церкви Украины «представляют» митрополита Эммануила как определенного преемника Фанара. За кулисами они призывают правительство оказывать ему такой же уровень уважения и обращения, именно поэтому он получает сопоставимые почести и меры безопасности.

Несмотря на похвалы и почести, никаких ощутимых результатов достигнуто не было. Пять лет назад по распоряжению Патриарха митрополиту Халкидонскому было поручено реализовать положения Томоса: объединить Украинскую Православную Церковь в рамках новой Церкви.

Пять лет спустя говорят, что митрополит Халкидонский больше не придерживается указаний Патриарха. Это особенно очевидно в продолжающейся поддержке законопроекта 8371, который направлен на упразднение Церкви Онуфрия.

Вселенский Патриарх считает законопроект невыгодным, в то время как Зеленский разочарован тем, что Церкви не нашли способа общения в его стране. На встрече митрополита Эммануила с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем митрополит поддержал заявление митрополита Белоцерковского Евстратия о том, что, хотя в законопроекте есть «проблемы», «они скоро будут решены».

Препятствия

Спустя почти шесть лет после объединительного собора на Украине митрополит Халкидонский еще ни разу не встречался с представителем Церкви митрополита Онуфрия.

Напротив, это также осложнило ситуацию для епископа Команского Михаила, экзарха Патриархата и представителя Вселенского Патриарха в Киеве. Он действует всегда при содействии митрополита Евстратия, правой руки Епифания.

Политика Эммануила Халкидонского хорошо известна как в Киеве, так и во всех провинциях Вселенского Престола. «Мы сомневаемся, что Патриарх полностью осведомлен о том, что Эммануил делает в Киеве», — говорит человек, хорошо знакомый с ситуацией на Украине.

«Единственная информация, которую Патриарх, как сообщается, получает, исходит из отчетов, предоставленных митрополитом Халкидонским», — добавляет он.

Типичный пример — несколько месяцев назад делегация Фанара должна была посетить Киев. Этот визит так и не состоялся, поскольку украинцы ссылались на технические соображения или соображения безопасности.

Однако ходят слухи, что Эммануил вместе с митрополитом Белоцерковским Евстратием позаботились о том, чтобы этот визит не состоялся — по крайней мере, на данный момент.

Из колонки греческого издания orthodoxtimes. gr, Мелхиседек

* Опубликовано в газете «Orthodoxi Aliteia»"

Русская линия

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