Если украинские власти всё же решатся на такой шаг, это станет очередным свидетельством агонии режима Зеленского…

10 августа 2024 года в очередном вечернем обращении к гражданам Украины Владимир Зеленский фактически анонсировал запрет Украинской Православной Церкви. Глава киевского режима заявил, что провёл совещание «о решении, которое укрепит нашу духовную независимость», сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на украинские СМИ.

«Я провёл только что подготовительное совещание о решении, которое укрепит нашу украинскую духовную независимость. Мы должны лишить Москву последних возможностей ограничивать свободу украинцев и решения для этого должны быть на сто процентов эффективными и по-настоящему рабочими. Мы их обеспечим. Слава Украине!», — сказал Зеленский.

Ранее глава международной правозащитной компании «Amsterdam & Partners LLP» Роберт Амстердам, представляющий юридические интересы Украинской Православной Церкви, обратился к Зеленскому с открытым письмом, в котором указал на риски для Украины, связанные с возможным принятием скандального законопроекта № 8371, направленного на запрет деятельности Украинской Православной Церкви. Правозащитник указал на то, что он обладает информацией о целенаправленном уничтожении УПЦ украинскими властями, что, согласно международному законодательству, является преступлением против человечности.

Однако, никакие слова, похоже, не способны переубедить Зеленского.

Следует признать, что с политической точки зрения запрет Украинской Православной Церкви выгоден Кремлю, поскольку всем становится очевидным, что Россия воюет с безбожными украинскими властями, которые гонят Церковь Христову. Не случайно, именно Госдеп США удерживал Зеленского от этого шага. Однако, он всё же решился пойти по пути запрета УПЦ вопреки советам своих союзников.

Данный шаг, как и нападение украинских войск на Курскую область России, свидетельствует об агонии киевского режима, который готов идти на самые безрассудные шаги в надежде продлить свою власть.

Русская линия