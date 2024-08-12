Русская линия
Сводка новостей от 12 августа 2024

На Украине продолжают судить митрополита Святогорского Арсения
В Славянске состоялось очередное судебное заседание по делу наместника Святогорской лавры…

Митрополит Святогорский Арсений9 августа 2024 года в Славянском городском районном суде продолжилось подготовительное судебное заседание по делу наместника Свято-Успенской Святогорской лавры Донецкой епархии митрополита Святогорского Арсения, сообщает портал «Монастырский вестник» со ссылкой на страницу монастыря в социальной сети «ВКонтакте».

Данное заседание должно было состояться 8 августа, однако не все адвокаты владыки Арсения могли принять в нём участие из-за того, что в этот день должны были быть задействованы в других судебных производствах. Сторона защиты заранее направила в суд заявление с просьбой о переносе заседания на 9 августа.

Однако 8 августа владыку Арсения конвоировали из Днепровского СИЗО в Славянский суд, где он воспользовался своим правом на присутствие всех адвокатов, в связи с чем заседание не состоялось. Конвоирование в один конец занимает полдня. Выезд из СИЗО совершается после 6-ти часов утра. Подъём — минимум за час до этого. Далее — переезд в неудобных условиях автозака, при этом митрополита Арсения не снабдили в дорогу ни питанием, ни даже водой. Обратный переезд в г. Днепр в таких же условиях завершился в 23:30. В целом 8 августа владыка провел в дороге в неудобных условиях автозака около 16-ти часов.

9 августа конвоирование (с такими же условиями) повторилось — теперь уже для действительного участия в заседании. Кроме того, в связи с данными переездами митрополиту Арсению удалось отдохнуть в ночь с 8 на 9 августа не более 4 часов.

Подобные действия в отношении наместника Святогорской лавры нельзя назвать иначе как сознательной и целенаправленной пыткой. Следует указать, что так доставляют в суд всех узников СИЗО. Однако, владыка не совершил никаких преступлений и держать его в изоляторе нет никаких оснований.

Заседание 9 августа длилось 2 часа. Владыка Арсений находился в «боксе». Поддержать его в зал суда прибыли братия Святогорской лавры и сестры Свято-Иоанновского скита села Адамовка. Им разрешили передать владыке только кое-что из фруктов и овощей.

Несмотря на первоочередность решения вопроса о содержании владыки под стражей, указанная процессуальная процедура судьей так и не была начата.

При этом судья немедленно рассмотрела и удовлетворила ходатайство прокурора о проведении судебного разбирательства в закрытом режиме, тем самым лишив общественность возможности следить за судебным процессом.

Также суд проигнорировал просьбу владыки Арсения и адвокатов не конвоировать его каждый раз из Днепровского СИЗО в Славянский горрайонный суд, но позволить ему участвовать в заседаниях по видеосвязи.

Следующее подготовительное судебное заседание состоится 13 августа.

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