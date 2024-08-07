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Сводка новостей от 7 августа 2024

«Троицу» преподобного Андрея Рублева могут на время вывозить из Троице-Сергиевой Лавры
Икону также могут направлять в реставрационные центры в случае необходимости её консервации или реставрации, а также для поклонения верующих…

Игуменья Ксения ЧернегаИкону «Троица» Андрея Рублева могут временно перемещать из Троице-Сергиевой лавры в другие места по согласованию с Лаврой и Третьяковской галереей, также икону могут направлять в реставрационные центры в случае необходимости её консервации или реставрации. Об этом сообщила руководительница правового управления Московской Патриархии игумения Ксения (Чернега), сообщает ТАСС.

«Хотя территория Троице-Сергиевой лавры и является местом постоянного размещения иконы, действующий договор безвозмездного пользования допускает возможность её экспонирования в другом месте по согласованию между Лаврой и Государственной Третьяковской галереей, по разрешению Минкультуры России», — сказала матушка Ксения. Таким образом она ответила на вопрос о том, возможно ли в будущем перемещение иконы из Троице-Сергиевой лавры в какие-то другие храмы и монастыри на время для поклонения верующих.

На просьбу уточнить, предусмотрено ли перемещение иконы в реставрационные центры для оценки её состояния, представительница РПЦ заметила, что «перемещение иконы предусмотрено договором также на случай необходимости ее консервации или реставрации». «Что касается оценки состояния иконы, то, по условиям договора, его мониторинг будет осуществляться специалистами Государственной Третьяковской галереи на территории лавры», — добавила представительница Церкви.

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«Троицу» преподобного Андрея Рублева могут на время вывозить из Троице-Сергиевой Лавры
Икону также могут направлять в реставрационные центры в случае необходимости её консервации или реставрации, а также для поклонения верующих...

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