В Свято-Успенской Почаевской Лавре Украинской Православной Церкви отреагировали на публикации в СМИ, в которых говорится о якобы обнаруженных нарушениях монастыря, допущенных во время эксплуатации помещений обители, которые являются памятниками архитектуры. В монастыре утверждают, что комиссия, работавшая в Лавре, не сообщила монашеской общине о результатах проверки, а публикуемая в СМИ информация не соответствует действительности. Об этом сообщил пресс-секретарь Лавры архимандрит Гавриил, передаёт портал Raskolam.net.

«По состоянию на сегодняшний день, Свято-Успенская Почаевская Лавра — пользователь имущества по договору № 1 от 12 декабря 2003 года, никаких документов, составленных по результатам проведения проверки, официально не получила. То есть, мы, монахи, как постоянные пользователи Лаврского имущества до конфискации коммунистической власти и после, о результатах проведения мероприятий официально не проинформированы до сих пор. Мы из разных источников, узнаем о каких-то „многочисленных нарушениях“ во время проверки, поэтому вынуждены обращаться к общественности. Как официальный пресс-секретарь Лавры заявляю, что вся информация в вышеуказанных источниках, которая говорит о наших нарушениях, не соответствует действительности. Такое поведение средств массовой информации ничего общего с кодексом чести журналиста не имеет и носит характер целенаправленной информационной пропаганды против Почаевской Лавры», — заявил пресс-секретарь монастыря.

«В частности, сообщается о незаконной замене монахами дверного проема западной стороны Троицкого собора. На это сообщаем общественности, что оригинальные двери Троицкого собора функционировали в рабочем состоянии более 100 лет (втрое больше своего максимального срока эксплуатации). В рамках неотложных противоаварийных мероприятий двери были сняты, и в настоящее время, хранятся в сухом и безопасном месте (для их сохранения). На их место временно были устроены новые двери, которые по внешнему виду похожи на оригинальные двери. После реставрации оригинальные двери будут возвращены на свое историческое место. Итак, просим средства массовой информации не публиковать непроверенную и недостоверную информацию», — отметил пресс-секретарь Лавры.

«Государство стало владельцем Лаврского имущества в результате его конфискации у Церкви во времена коммунистической богоборческой власти, идеология которой ныне Украиной осуждена, однако имущество его законному владельцу не возвращено. Несмотря на проведенную экспроприацию, монахи не переставали и по сей день владеть четырьмя из шести объектов памятников государственного значения. На днях различные интернет-источники информировали о выявленных нарушениях, в том числе о пристройке к памятнику „Надвратного корпуса“. Чтобы официально опровергнуть эту клевету и обвинения, сообщаем следующее: это то самое место, которое занимала бывшая пристройка, которая была демонтирована потому, что находилась в аварийно-опасном состоянии из-за халатного отношения экспроприаторов с 1946 по 1991 год. Это здание хорошо видно на многочисленных исторических фото, которые есть в открытых источниках», — сообщил архимандрит Гавриил.

Архимандрит Гавриил добавил, что при СССР, идеологию которого сегодня, судя по всему, разделяет украинское Министерство культуры, в указанной пристройке был размещён «региональное отделение по борьбе с грызунами». Позже, это помещение пришлось отстроить заново, поскольку оно плотно прилегает к надвратному храму Лавры.

«Не лишним будет напомнить, что в „Надвратном корпусе“ до 1946 года существовала церковь Рождества Пресвятой Богородицы, в которой потом искренне-идеологические последователи вождя Ленина разместили региональный отдел травления крыс, который также занимал и бывшую пристройку к „Надвратному корпусу“. Надвратный корпус восстановлен из руин, а пристройку пришлось отстроить», — подытожили в Лавре.

Ранее специальная комиссия Министерства Культуры и информационной политики Украины рекомендовало в судебном порядке разорвать договор об аренде Свято-Успенской Почаевской Лавры, заключённый со Свято-Успенским Почаевским мужским монастырём Украинской Православной Церкви. Причиной такому решению стала проведённая ранее проверка на территории обители, которая, по сообщению МКИП, «выявила нарушения».

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