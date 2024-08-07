|Сводка новостей от 7 августа 2024
|
|
Святейший Патриарх Кирилл: «Молю Всемилостивого Господа о спасении всех оказавшихся в центре этой трагедии»
Митрополит Курский Герман: Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь подвергся целенаправленной атаке украинской армии
«Троицу» преподобного Андрея Рублева могут на время вывозить из Троице-Сергиевой Лавры
В Почаевской Лавре назвали сообщения о каких-то «многочисленных нарушениях» во время проверки обители Минкультом откровенной ложью
Этот день в Русской истории