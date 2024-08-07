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Сводка новостей от 7 августа 2024

Назначен новый гражданский администратор Святой Горы Афон
Им стал экс-министр обороны Греции Алкивиадис Стефанис. С чем связаны такие изменения, не сообщается…

Алкивиадис СтефанисНовым руководителем гражданской администрации Святой Горы Афон в Греции стал бывший глава оборонного ведомства страны Алкивиадис Стефанис, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Греции.

«Почетный посол Анастасиос Мициалис подал в отставку с поста гражданского администратора Святой Горы. Новым администратором становится почетный начальник Главного штаба армии и бывший министр национальной обороны генерал Алкивиадис Стефанис», — говорится в кратком сообщении.

Афон в системе административных районов Греции имеет название Автономное монашеское государство Святой Горы и обладает статусом самоуправляемого сообщества 20 православных монастырей, находящихся в непосредственной церковной юрисдикции Константинопольского патриарха (с 1312 года).

Гражданский администратор Афона назначается Министерством иностранных дел Греции. Он уполномочен представлять интересы Греческого государства на Святой Горе.

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Назначен новый гражданский администратор Святой Горы Афон
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