Святейший Патриарх Кирилл: «Молю Всемилостивого Господа о спасении всех оказавшихся в центре этой трагедии»

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с обращением в связи с боевыми действиями в Курской области, сообщает Патриархия.Ru.

Дорогие братья и сестры!

С большой душевной болью и глубочайшей обеспокоенностью воспринял сообщения о значительно усложнившейся ситуации в Курской области в связи с переходом государственной границы Российской Федерации украинскими войсками, в результате чего от обстрелов погибли и были ранены мирные жители, среди которых женщины и дети.

Особую горечь вызывает и то, что были нанесены целенаправленные удары по храмам и монастырям Русской Православной Церкви. От обстрелов сильно пострадал Горнальский Николаевский Белогорский мужской монастырь и братия вынуждена была его покинуть.

На фоне этих трагических событий примеры настоящего героизма и мужества являют простые граждане, стремящиеся всячески помогать друг другу. Благодарю священников и монашествующих, которые оказывают людям поддержку, — всех, кто укрыл от обстрелов в Свято-Троицком храме Суджи десятки мирных жителей, детей, пожилых и немощных, а потом организовал их эвакуацию в безопасное место. Горячо молюсь о вас, дорогие братья и сестры!

По мере сил и возможностей, учитывая всю опасность военных действий, оказывают помощь и духовную поддержку мирным жителям и сотрудники отдела по социальному служению Курской епархии. Мною дано также указание Синодальному отделу по церковной благотворительности принять участие в оказании помощи пострадавшим людям.

Молю Всемилостивого Господа о спасении всех оказавшихся в центре этой трагедии, о скорейшем выздоровлении раненых, утешении родственников погибших, а также призываю духовенство возносить молитвы о жизни и здравии всех находящихся в опасности в данном регионе.

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

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