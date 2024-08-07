В результате обстрела был значительно поврежден главный Николаевский храм монастыря, сгорел второй храм обители и значительно повреждены другие здания…

7 августа 2024 года митрополит Курский и Рыльский Герман в рапорте на имя Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла рассказал о положении дел в Курской епархии, которая подверглась нападению вооружённых сил Украины, сообщает Патриархия.Ru.

«Две последних ночи для города Курска были тревожными и бессонными. Почти ежечасно объявляли тревогу, предупреждения о ракетной опасности, гремели взрывы. Но атаки ракет и беспилотников над городом почти все успешно отражались силами ПВО. Ранним утром 6 августа начался массовый обстрел города Суджи, находящегося в 110 км от областного центра. Разрушены многие жилые и административные здания, есть погибшие и раненые. Пять действующих храмов (а все они восстановлены и хорошо отреставрированы) не повреждены», — сообщил глава Курской митрополии.

Также митрополит Герман рассказал о разрушениях в подвергшемся обстрелам со стороны ВСУ Горнальском Николаевском Белогорском мужском монастыре.

«Рано утром был обстрелян Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь, находящийся в Суджанском районе в местечке Горналь в непосредственной близости от украинской границы. В результате обстрела был значительно поврежден Николаевский — главный храм монастыря, у которого был разрушен купол, выбиты все двери и окна. Вечером того же дня, после второго массированного удара был разрушен и сгорел второй храм обители с хорошим дубовым иконостасом и прекрасной росписью. Значительные повреждения получили и другие здания обители. Немногочисленная братия пыталась сделать все возможное для тушения пожара и спасения святынь и утвари, но над монастырем постоянно летали беспилотники, которые дополнительно сбрасывали мины, в монастыре разрушены газораспределительная станция, водокачка с водонапорной башней, хозяйственные постройки».

В Курске для братии приготовлены помещения для проживания и один из храмов города является их подворьем.

Курское епархиальное управление перечислило средства «для приобретения медикаментов для пострадавших мирных жителей и раненых наших воинов». Также приготовлены помещения «для размещения беженцев из зоны военных действий, а это Суджанский, Кореневский и Глушковский приграничные районы».

«Обстановка крайне опасная, напряженная и тревожная, силы противника значительные, но власти работают четко, паники нет, люди сохраняют спокойствие, и мы надеемся, что нашим военным удастся разгромить и изгнать вторгнувшихся на нашу территорию врагов», — заключил архиерей.

Русская линия