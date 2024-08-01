Реджеп Эрдоган: То, что произошло на открытии Олимпийских игр в Париже, оскорбляет мусульман не меньше, чем христиан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с папой Римским Франциском, в ходе которого выразил возмущение церемонией открытия Олимпийских игр в Париже, которая превратилась в акцию по пропаганде содомии и половых извращений, сообщает ТАСС.

«Президент Эрдоган заявил, что аморальные демонстрации, устроенные во время открытия Олимпийских игр в Париже, вызвали возмущение и реакцию. Он заявил, что под видом свободы выражения мнений и толерантности попирается человеческое достоинство, высмеиваются религиозные и моральные ценности и это оскорбляет мусульман не меньше, чем христианский мир», — говорится в сообщении, которое распространил департамент коммуникаций турецкого лидера.

Президент Эрдоган также заявил, что «вызов религиозным ценностям, извращенная пропаганда и моральный коллапс, в который погружается мир на Олимпийских играх, проводимых с целью объединения людей, являются тревожными сигналами».

Во время состоявшейся 26 июля церемонии открытия Игр в Париже продемонстрировали провокационную пародию на Тайную вечерю. Отдельные фрагменты представления широко разошлись в соцсетях, а их содержание вызвало осуждение, как в России, так и за рубежом.

В частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что церемония открытия Олимпийских игр в Париже показала отсутствие у Запада представлений о культуре и общественной морали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ТАСС, что на церемонии «имели место совершенно отвратительные моменты», и выразил сожаление, что МОК такое согласовал.

Русская линия