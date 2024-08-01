13 июля 2024 года, в преддверии 110-й годовщины Великой (Первой мировой) войны, в городе Михайловске Ставропольского края состоялось торжественное открытие памятника герою Отечественной войны 1812 года и заграничных походов Русской Императорской армии, организатору Кавказского казачьего войска генерал-лейтенанту Степану Николаеву. Здесь, в станице Михайловской, находился тогда штаб генерала, здесь же он и скончался в 1849 году, сообщает официальный сайт Фонда «Наследие Империи».

Изготовление бюста и его доставка из Москвы в Михайловск состоялись благодаря финансированию со стороны МОД «Наследие Империи». Автор замечательного монумента — заслуженный художник России Олег Молчанов.

В открытии памятника приняли участие Всероссийский атаман В. Кузнецов, председатель комитета по образованию, науке и культуре краевого законодательного собрания В. Надеин, глава города и района И. Серов, председатель МОД «Наследие Империи» Л. Решетников, его заместитель М. Малиновский, депутаты, казаки, школьники, горожане — всего около 200 человек.

Памятник установлен на городской Аллее Славы, посвященной периоду Великой Отечественной войны и СВО. Появление памятника генерал-лейтенанту С. Николаеву оказалось как нельзя кстати, оно символизирует историческую преемственность и возвращает в память народа героев и выдающихся создателей нашего тысячелетнего прошлого.

После открытия памятника генералу С. Николаеву в Михайловске были проведены рабочие встречи с руководством и активом отделений «Наследия Империи» в Ставрополе и станице Отрадной Краснодарского края. Представители МОД «Наследие Империи» выразили благодарность Фонду «Хоперцы» и лично Наталье Гребеньковой за инициативу и реализацию проекта.

Русская линия