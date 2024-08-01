Госдума приняла в третьем, окончательном чтении инициированный группой депутатов закон, запрещающий продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года, сообщает ТАСС.

«В адрес Госдумы поступают многочисленные обращения общественных организаций с просьбами о распространении норм, касающихся запрета розничной продажи несовершеннолетним БТН и принятых в регионах, на федеральном уровне. Молодежь без каких-либо ограничений приобретает напитки, потребляя их в количестве, которое наносит безусловный вред их здоровью, прежде всего, сердечно-сосудистой системе», — говорится в пояснительной записке.

Для предотвращения воздействия безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических) на здоровье несовершеннолетних организациям, индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам без образования юрлица, гражданам РФ, иностранным гражданам и лицам без гражданства запрещается продажа несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических).

Согласно документу, продавец будет обязан отказать покупателю в продаже безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических), если в отношении покупателя имеются сомнения в достижении им совершеннолетия и документ, позволяющий установить его возраст, не представлен. Субъекты РФ могут устанавливать перечень объектов, где продажа безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических) запрещена. Также субъекты могут установить ограничения времени и мест продажи таких напитков.

«Среди молодежи каждый второй потребляет энергетики. Вред таких напитков доказан врачами — они повышают риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний. Вводится запрет розничной продажи энергетических напитков несовершеннолетним на территории всей страны. Кроме того, регионам даются дополнительные полномочия, чтобы они могли навести порядок в этой сфере, — речь идет о возможности ограничивать место и время продажи», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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