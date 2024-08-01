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Сводка новостей от 1 августа 2024

В Украине могут зарегистрировать УПЦ Константинопольского патриархата
По замыслу украинских властей, эта структура должна будет принять к себе священнослужителей и приходы после запрета УПЦ…

Патриарх Варфоломей и Владимир ЗеленскийОфис Президента Украины совместно с Фанаром готовятся к регистрации Украинской Православной Церкви Константинопольского патриархата, в которую, по их планам, войдет Украинская Православная Церковь после её полного запрета. Об этом сообщил украинский националист Игорь Мосийчук, передаёт СПЖ.

«В Украине будет создана, а точнее зарегистрирована, новая церковь — УПЦ КП (только не подумайте, что Киевского Патриархата) УКРАИНСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО ПАТРИАРХАТА! Эта церковь, а точнее экзархат (филиал) Константинопольского патриархата по замыслу стамбульского Фанара и нашей Банковой должен принять к себе священнослужителей и приходы УПЦ после её запрета», — пишет Мосийчук.

За запрет УПЦ по согласованию с Банковой хотят проголосовать на первом пленарном заседании Верховной Рады. После чего украинские власти предложат духовенству и верующим УПЦ перейти в эту структуру, поскольку заставить УПЦ объединиться непосредственно с украинскими раскольниками в лице «ПЦУ» они не смогли.

В офисе Зеленского надеются силой загнать верующих под руководство Фанара. Правда, с канонической точки зрения это мало что меняет, поскольку фанариоты служат вместе с раскольниками.

Нельзя исключать, что в УПЦ найдутся некоторые архиереи, которые воспользуются этой лазейкой и попытаются убедить свою совесть в том, что этим переходом они не предадут свою Церковь. Однако, в реальности это не так. Вступление в новообразованную УПЦ Кон. П будет означать, что украинские архиереи склонят свои головы перед тем, кто бесцеремонно вторгся на их каноническую территорию и спровоцировал гонения, признав раскольников.

Русская линия

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В Украине могут зарегистрировать УПЦ Константинопольского патриархата
По замыслу украинских властей, эта структура должна будет принять к себе священнослужителей и приходы после запрета УПЦ...

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