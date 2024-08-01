Леонид Решетников: «Информацию о Великой войне старательно зачищали в советское время, и сегодня наша главная задача — возродить историческую память»

1 августа 2024 года в городе Бронницы Московской области состоялись мемориальные мероприятия, посвящённые годовщине начала Первой Мировой войны. Памятная акция была организована НБФ «Наследие» и МОД «Наследие Империи» при поддержке администрации г. Бронницы, сообщает сайт Фонда «Наследие Империи».

На окраине города, рядом с уничтоженным в советское время кладбищем, сохранился памятник воинам, павшим в Великой войне. Он был установлен в 1916 году рядом с братской могилой, где были похоронены 23 героя, отдавшие свои жизни за Веру, Царя и Отечество. Они умерли от ран в местном госпитале.

Перед открытием мероприятия отряд юнармейцев п. Икша «Гвардия за Правду» выставил Почётный караул у памятника. Слово взял генерал-лейтенант, внук Георгиевского кавалера, погибшего в сражении под Гродно в феврале 1915 г., Леонид Решетников. Он поблагодарил представителей администрации города за сохранение монумента:

«Мы не должны забывать своих предков. Будем помнить о наших героях — будет Россия. Информацию о Великой войне старательно зачищали в советское время и сегодня наша главная задача — возродить историческую память. Обратите внимание, как ничтожно мало могил Первой Мировой войны на территории Российской Федерации, за исключением Калининградской области. Враг был остановлен за 100 км от Минска, а нам до сих пор говорят — «неудачная война»!

Да, были огромные потери. Но наши предки выстояли. Если б не предательство и измена в феврале 1917 г., наша страна была бы в числе победителей. Мы помним тех, кто положил свою душу за нашу Родину и наш народ. Слава России! Победа будет за нами!"

Заместительница главы г. о. Бронницы Н. Меньшикова отметила:

«Мы собрались на историческом месте у исторического памятника. Он посвящён всем погибшим в Первой Мировой войне. В советское время он претерпел разрушения, но сохранился. Сегодня мы продолжаем вести восстановительные работы на территории кладбища, где находится братская могила. Там будет установлен памятный крест. Память должна жить, чтобы Россия жила».

Потомок Императора Николая I, кавалер ордена Мужества, заместитель командира части в зоне СВО Гавриил Дорошин отметил, что сегодня очень многие солдаты на фронте говорят, что хотят повторить подвиги своих дедов.

«Вспоминая наше прошлое, мы создаём наше будущее. Когда происходят боевые действия, память имеет особое значение, она даёт нам силу и веру, чтобы побеждать. Царство Небесное всем воинам, жизнь положившим за Царя и Отечество», — сказал он.

Была отслужена заупокойная лития по всем погибшим, жизнь свою положившим за Царя и Отечество. Затем к памятнику возложили цветы.

Русская линия