Русская линия
Сводка новостей от 31 июля 2024

Минкульт Украины: Управлять Почаевской и Святогорской лаврами будет государство
Глава ведомства Карандеев публично заявил, что министерство делает всё возможное, чтобы как можно скорее отобрать обители у монашествующих Украинской Православной Церкви…

Миникульт УкраиныМинистерство культуры и информационной политики Украины «работает над возвращением» в государственное управление Почаевской и Святогорской лавр, а также многих других объектов, заявил и.о. министра культуры Ростислав Карандеев в интервью Укринформу, передаёт СПЖ.

«Сегодня мы проводим мощную работу и в Почаевской лавре, и в Святогорской лавре, и в других объектах, в частности, в заповеднике „Чернигов древний“, большая часть которого тоже использовалась епархией УПЦ Московского патриархата. Проводим работу по возвращению этих объектов в государственное управление», — сказал он.

Чиновник выразил уверенность, в том, что государство приняло правильные решения, которые дают оценку отдельным религиозным деятелям, а перед его ведомством поставило задачу «очистить культурное пространство от имперских нарративов».

16 июля в Свято-Успенскую Святогорскую лавру, также как ранее в Киево-Печерскую и Почаевскую лавры, пришла комиссия Министерства культуры Украины, которая начала искать поводы для того, чтобы отобрать обитель у монашествующих Украинской Православной Церкви.

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