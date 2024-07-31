Участники открытия Олимпиады во Франции заявили, что изначально их целью была именно пародия на вечерю Христа с учениками…

Артисты, которые принимали непосредственное участие в церемонии открытия Олимпиады в Париже, дали свои комментарии относительно скандального шоу с издевательствами над христианскими ценностями, фактически опровергнув оправдания организаторов о том, что они не хотели никого обидеть, сообщает СПЖ.

Они подтвердили, что целенаправленно спародировали картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», а не другое произведение искусства, но заявили, что не хотели никого высмеивать.

Рэпер-трансвестит Пише, участник шоу Drag Race France, заявил, что получил много сообщений с поддержкой от людей, которых это «выступление сделало счастливыми». Он считает, что «шоу достигло успеха».

«Искусство всегда разделяет. Если оно не трогает людей, для меня это не искусство», — заявил он, утверждая, что пародия на «Тайную вечерю» «не является провокацией», поскольку «это библейское представление, которое десятилетиями использовалось в поп-культуре и на самом деле с этим никогда не было проблем».

«Никаких настоящих провокаций или чего-то действительно непристойного не было. Мы вовсе не высмеивали картину. этот шум только потому, что это изображение использовали квиры и драг-квин», — добавил Пише.

Барбара Бутч, лесбиянка, которая надела головной убор в виде серебряного венца с нимбом и платье с глубоким декольте, пародируя Иисуса на «Тайной вечере», сказала, что церемония открытия должна была «объединить людей». В действительности, она объединила содомитов всего мира против христиан.

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