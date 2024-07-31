Епископ Тихорецкий Стефан: Основное здание Успенского женского монастыря Кореновска отремонтировали так, что теперь в него невозможно войти

29 июля 2024 года епископ Тихорецкий и Кореновский Стефан выступил с официальным заявлением по ситуации в Успенском женском монастыре города Кореновска Краснодарского края, где проводились ремонтные работы монастырских построек. Заявление владыки опубликовал официальный сайт Тихорецкой епархии.

Основное здание женского монастыря является объектом культурного наследия регионального значения «Банковское здание 1911 года» и по государственной программе «Развитие культуры и туризма» в нём с 2020 года проводятся ремонтные работы.

«В настоящее время ситуация по разрушающемуся историческому зданию 1911 года постройки в женском монастыре не удручающая, она опасная», — заявил архипастырь.

По словам владыки Стефана, «здание уже не пригодно не только для совершения богослужений, но сейчас в это здание опасно заходить внутрь, доступ в него запрещён». «Опасно находиться и рядом со зданием с фасадной стороны, всё здание огорожено и обозначено предупредительной лентой, чтобы люди не подходили близко, а со стороны улицы Красной ещё и металлическими ограждениями».

«Центральная часть строения, в которой был храм, проседает, потому что в ходе реставрационных работ была вырыта траншея под фундаментами, и в том месте, где она была вырыта, пошла просадка фундамента. Образовались огромные трещины как в самом фундаменте, так и в стенах здания. Внутри обрушились межэтажные перекрытия и полы храма», — указал архиерей.

В настоящее время священнослужители смогли вынести из здания церковную утварь и убранство храма. Богослужения теперь будут совершаться в переоборудованном помещении монастырской трапезной, построенной несколько лет назад. В трёхэтажной пристройке к зданию монашеских келий уже давно нет, для них было построено новое строение на территории монастыря. Для паломников в монастыре также построена новая гостиница. Разрушающееся здание сейчас абсолютно пустое.

Тем не менее, священноначалие Тихорецкой епархии намерено обратиться в суд на строителей, ошибки которых привели к столь печальным последствиям. «Первоначальный вывод специалистов после осмотра здания свидетельствует о том, что потребуется выделение больших дополнительных средств для проведения срочных работ по стягиванию стен здания», — отметил владыка Стефан.

«Когда в 1999 году здание было передано Церкви для обустройства в нём монастыря, оно было в относительно хорошем состоянии, потребовалось провести только косметический ремонт. Все помещения полноценно использовались под текущие нужды. Общий вывод неутешительный: в ближайшее время использовать это строение будет невозможно и есть большое сомнение, что здание вообще можно будет реально восстановить», — заявил правящий архиерей.

В связи со сложившейся ситуацией Тихорецкая епархия подготовила заявление в прокуратуру о расследовании качества проведенных ремонтно-реставрационных работ, заказчиком которых является Министерство культуры Российской Федерации, и привлечении виновных к ответственности.

Русская линия