Русская линия
Сводка новостей от 31 июля 2024

Российские чиновники встали на защиту частных клиник, делающих аборты
Законопроект об исключении частных клиник из перечня учреждений, которые имеют право делать аборты, нуждается в «существенной доработке», считают в правительстве…

АбортыВ отзыве правительства России на законопроект об исключении частных клиник из перечня учреждений, которые имеют право делать аборты подчеркивается, что внесенные в Госдуму поправки «ограничивают права женщин и коммерческих клиник», а также «приведут к увеличению расходов бюджетной системы РФ», сообщает газета «Коммерсант».

В декабре 2023 года заксобрание Нижегородской области внесло в Госдуму проект поправок к законодательству о здравоохранении, которые исключают частные клиники из числа медорганизаций, имеющих право делать аборты. Такие клиники, обосновали инициативу авторы, не соблюдают установленный государством регламент, не обеспечивают женщин консультациями психологов и юристов, а также не могут оказывать необходимую помощь в случае осложнений после искусственного прерывания беременности.

Предложение о необходимости ограничения участия частной медицины в убийстве нерождённых детей получило полную поддержку Русской Православной Церкви и, в частности, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, поскольку это даст возможность собрать реальную статистику абортов в России и устранит злоупотребления частных клиник, которые в погоне за наживой готовы нарушать антиабортные меры властей.

Тем не менее, в проекте официального отзыва правительства России на инициативу нижегородских депутатов сказано, что «предлагаемое изменение не согласуется с конституционными критериями допустимости ограничения прав и свобод граждан и влечёт риски нарушения права граждан на охрану здоровья, а также качественную и доступную медпомощь».

В документе подчеркивается, что в соответствии со ст. 56 закона «Об основах охраны здоровья граждан» каждая женщина самостоятельно решает вопрос о материнстве, а убийство ребёнка проводится «по желанию женщины при наличии информированного добровольного согласия». При этом доступность и качество медпомощи обеспечиваются по принципу приближенности медорганизации к месту жительства, месту работы или обучения и возможностью выбора учреждения и врача — правительство в этом вопросе ссылается на ст. 10 профильного закона.

Чиновники также напоминают, что медицинские заведения в России независимо от организационно-правовой формы имеют равные права и обязанности. А если коммерческая клиника включена в единый реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС, то помощь там можно получить и бесплатно. Предлагаемое же изменение ограничивает права представителей частной системы здравоохранения. Более того, исключение таких медучреждений из процесса приведет к увеличению расходов бюджетной системы РФ. По оценке правительства, законопроект требует «существенной доработки».

Одним, словом российские чиновники встали горой за частный бизнес, который делает деньги на убийстве нерождённых детей в утробе матери. Ожидать, что правительство России с такой политикой сможет побороть демографический кризис в стране, не приходится. Абортное лобби в нашей стране очень сильно и во многом имеет связи с чиновниками во власти. А это значит, что Россия продолжит стремительно вымирать.

Русская линия

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Российские чиновники встали на защиту частных клиник, делающих аборты
Законопроект об исключении частных клиник из перечня учреждений, которые имеют право делать аборты, нуждается в «существенной доработке», считают в правительстве...

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