Законопроект об исключении частных клиник из перечня учреждений, которые имеют право делать аборты, нуждается в «существенной доработке», считают в правительстве…

В отзыве правительства России на законопроект об исключении частных клиник из перечня учреждений, которые имеют право делать аборты подчеркивается, что внесенные в Госдуму поправки «ограничивают права женщин и коммерческих клиник», а также «приведут к увеличению расходов бюджетной системы РФ», сообщает газета «Коммерсант».

В декабре 2023 года заксобрание Нижегородской области внесло в Госдуму проект поправок к законодательству о здравоохранении, которые исключают частные клиники из числа медорганизаций, имеющих право делать аборты. Такие клиники, обосновали инициативу авторы, не соблюдают установленный государством регламент, не обеспечивают женщин консультациями психологов и юристов, а также не могут оказывать необходимую помощь в случае осложнений после искусственного прерывания беременности.

Предложение о необходимости ограничения участия частной медицины в убийстве нерождённых детей получило полную поддержку Русской Православной Церкви и, в частности, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, поскольку это даст возможность собрать реальную статистику абортов в России и устранит злоупотребления частных клиник, которые в погоне за наживой готовы нарушать антиабортные меры властей.

Тем не менее, в проекте официального отзыва правительства России на инициативу нижегородских депутатов сказано, что «предлагаемое изменение не согласуется с конституционными критериями допустимости ограничения прав и свобод граждан и влечёт риски нарушения права граждан на охрану здоровья, а также качественную и доступную медпомощь».

В документе подчеркивается, что в соответствии со ст. 56 закона «Об основах охраны здоровья граждан» каждая женщина самостоятельно решает вопрос о материнстве, а убийство ребёнка проводится «по желанию женщины при наличии информированного добровольного согласия». При этом доступность и качество медпомощи обеспечиваются по принципу приближенности медорганизации к месту жительства, месту работы или обучения и возможностью выбора учреждения и врача — правительство в этом вопросе ссылается на ст. 10 профильного закона.

Чиновники также напоминают, что медицинские заведения в России независимо от организационно-правовой формы имеют равные права и обязанности. А если коммерческая клиника включена в единый реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС, то помощь там можно получить и бесплатно. Предлагаемое же изменение ограничивает права представителей частной системы здравоохранения. Более того, исключение таких медучреждений из процесса приведет к увеличению расходов бюджетной системы РФ. По оценке правительства, законопроект требует «существенной доработки».

Одним, словом российские чиновники встали горой за частный бизнес, который делает деньги на убийстве нерождённых детей в утробе матери. Ожидать, что правительство России с такой политикой сможет побороть демографический кризис в стране, не приходится. Абортное лобби в нашей стране очень сильно и во многом имеет связи с чиновниками во власти. А это значит, что Россия продолжит стремительно вымирать.

Русская линия