МВД Эстонии продолжает угрожать Эстонской Православной Церкви фактическим закрытием приходов, если священноначалие не отречётся от Московского Патриархата. В настоящее время чиновники намерены рассмотреть вопрос о предложениях ЭПЦ о поправках в Устав для формального разрыва с Русской Православной Церковью, но на этом никто останавливаться не собирается, сообщает ТАСС со ссылкой на портал национального гостелерадио ERR.

По данным ERR, во вторник состоялась встреча с участием представителя министерства внутренних дел прибалтийской республики Райво Кюйта, викария Таллинской епархии ЭПЦ МП, епископа Тартуского Даниила, а также юриста, представляющего интересы Православной Церкви и Пюхтицкого монастыря. По данным портала, Кюйт сообщил, что ожидания эстонского государства заключаются «в полном каноническом и юридическом отделении ЭПЦ МП от Московского Патриархата». При этом в МВД республики заверили, что «не собираются закрывать церкви или препятствовать богослужениям».

«Было решено, что ЭПЦ МП к концу августа представит МВД конкретные предложения по внесению поправок в устав, а также необходимые шаги и график реализации поправок. Исходя из этого, МВД сформулирует свою позицию не позднее конца сентября», — отмечается в сообщении.

Как сообщает портал, речь идет об исключении отсылок к уставу РПЦ из устава Эстонской православной церкви. МВД также согласилось «отдельно рассмотреть» вопрос ставропигиального статуса (прямое подчинение Патриарху Московскому и всея Руси) Пюхтицкого монастыря.

6 мая парламент Эстонии объявил Русскую Православную Церковь «институтом, поддерживающим специальную военную операцию России на Украине». 16 мая глава МВД прибалтийской республики Лаури Ляэнеметс заявил, что рассчитывает на разрыв отношений между ЭПЦ и РПЦ и признание деятельности Московского Патриархата «ересью» со стороны ЭПЦ МП. Глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в ответ на решение Рийгикогу заявил, что МВД Эстонии намерено уничтожить Эстонскую Православную Церковь Московского Патриархата и загнать верующих в юрисдикцию Константинопольского Патриархата.

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