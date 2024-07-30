Русская линия
Сводка новостей от 30 июля 2024

Для борьбы с преступностью среди мигрантов во Владивостоке решили привлечь бывших участников СВО
Такое решение принял губернатор Приморья Олег Кожемяко, который сформировал специальный отряд «Тигр-правопорядок»…

Отряд Тигр-правопорядокВо Владивостоке из участников специальной военной операции по защите Донбасса сформировали отряд по охране общественного порядка «Тигр-правопорядок», главной целью которого будет предотвращение преступлений приезжими мигрантами. Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко, который лично приветствовал ветеранов, сообщает Lenta.Ru.

В настоящее время 300 бойцов в столице Приморья уже приступили к исполнению своих обязанностей. Позже планируется появление такие же отрядов в других городах края. Они будут обеспечивать порядок на улицах совместно с полицией и Росгвардией. «Много очень приезжих граждан, кто, может быть, не совсем понимает наши правила приличия, и которых нужно поставить на место, если он нарушает правила поведения в городе или что-то в этом духе», — отметил губернатор.

Ранее во Владивостоке четверо мигрантов изнасиловали сотрудницу кафе. Они напали на девушку неподалеку от городского пляжа. В Следственном комитете заявили, что злоумышленники в момент совершения преступления находились в России незаконно. На время предварительного расследования всех четверых фигурантов поместили в СИЗО.

На этом фоне создание подобного специализированного отряда можно только приветствовать. Нельзя исключать, что примеру Приморья вскоре могут последовать и другие регионы, страдающие от преступности среди мигрантов.

Русская линия

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