Международный олимпийский комитет выступил с официальным заявлением и принёс извинения из-за «определённых моментов» на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, сообщает РИА Новости.

«МОК принял к сведению и приветствует разъяснения, данные оргкомитетом Игр в Париже относительно церемонии открытия. На ежедневном брифинге оргкомитет заявил, что никогда не было никакого намерения проявить неуважение к какой-либо религиозной группе или убеждению. Они подтвердили, что их целью было прославление общности и толерантности. В оргкомитете также заявили, что если кого-то обидели определённые сцены, то это было совершенно непреднамеренно, и им очень жаль», — говорится в посте.

Ранее в воскресенье директриса по коммуникациям оргкомитета Олимпиады в Париже Энн Дескам принесла извинения людям, чьи чувства могли задеть некоторые сцены из церемонии открытия, в частности пародия на «Тайную вечерю».

Тем временем, в Русской Православной Церкви назвали культурно-историческим самоубийством состоявшееся в Париже действо. Об этом, в частности, заявил замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, сообщает ТАСС.

«Культурно-историческое самоубийство происходит в одной из некогда христианских столиц европейской цивилизации. Происходящее — концентрированное выражение тех процессов, которые были до олимпиады и продолжатся после неё. Право на смерть, или лучше культ комфортной и безболезненной смерти под музыку и вспышки фейерверков возобладал», — написал Кипшидзе в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что если бы подобные действия происходили под российским флагом, такое бы символизировало отсутствие возражений у России. «Не знаю, был бы я сильно рад, если бы этот дьявольский перфоманс происходил под сенью нашего флага, как бы символизируя, что мы не против», — высказался Кипшидзе.

Русская линия