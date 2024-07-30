По благословению Предстоятеля Русской Православной Церкви святыня путешествует по России в рамках Всероссийского молебна о Победе…

С 28 по 30 июля 2024 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла обретенная святыня посетила Тамбов. Чудотворная икона была доставлена на Тамбовскую землю в рамках Всероссийского молебна о Победе, получившего начало у стен Московского Кремля 6 мая, в день памяти великомученика Георгия Победоносца, сообщает сайт Комиссии Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь.

С начала принесения новообретенная чудотворная икона посетила 38 епархий Русской Православной Церкви. За это время свыше 600 тысяч верующих поклонились святыне и приняли участие во Всероссийском молебне о победе.

28 июля, в день памяти равноапостольного великого князя Владимира, на Соборной площади Спасо-Преображенского кафедрального собора Тамбова состоялась торжественная встреча чудотворной Казанской иконы Божией Матери. Возглавили встречу святыни митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий и епископ Можайский Иосиф, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, наместник Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптиной пустыни. При большом стечении верующих архипастыри совершили молебное пение о Победе, о русских воинах и их скорейшем победоносном возвращении.

Затем в Спасо-Преображенском кафедральном соборе началась Божественная литургия, за которой молились представители светской власти и почётные гости.

По запричастном стихе клирик собора протоиерей Виктор Лисюнин огласил обращение Святейшего Патриарха Кирилла по случаю принесения московского списка Казанской иконы Божией Матери в епархии Русской Православной Церкви. По окончании Божественной литургии был совершен молебен в праздник святого равноапостольного князя Владимира — воспоминания Крещения Руси, после чего были вознесены молитвы перед чудотворной Казанской иконой Божией Матери, о Победе русского воинства и уставное многолетие.

В завершение богослужения митрополит Феодосий и епископ Иосиф обратились к верующим с архипастырским словом. Клирик Сергиево-Посадской епархии священник Иоанн Денисюк преподнес в дар главе Тамбовской митрополии список Казанской иконы Пресвятой Богородицы.

Также в рамках принесения святыни, 29 июля, в Тамбовском епархиальном управлении состоялась рабочая встреча митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия с секретарем Комиссии Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь иереем Василием Ковальчуком, а также с делегацией, сопровождающей чудотворный образ по городам России. В состав делегации вошли Михаил Косачев, заместитель руководителя Секретариата Международной общественной организации «Всемирный Русский Народный Собор» и иерей Иоанн Денисюк.

Организатором общероссийского принесения Казанской иконы Божией Матери, по благословению Святейшего Патриарха Кирилла, выступает Комиссия Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь при содействии руководства регионов России и организационной поддержке Всемирного Русского Народного Собора, Фонда Царьград и Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации.

До конца августа святыня посетит Калугу, Брянск, Смоленск, Псков, Великий Новгород, Санкт-Петербург и Калининград.

Русская линия