Земли монастыря, которые ныне занимает историко-археологический музей-заповедник, будут возвращены Церкви, но доступ к памятникам никто ограничивать не будет…

Доступ к древнейшему на территории России театру и другим историческим памятникам в Севастополе останется открытым для туристов и паломников даже после передачи земель государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» недавно возрождённому Свято-Владимирскому мужскому монастырю. Об этом заявила глава музея Елена Морозова, сообщает ТАСС.

«Доступ, конечно, останется. Закрыта для посещения будет только та территория, где будет проживать братия. А зону, где находятся [археологические] памятники, гости монастыря и „Херсонеса Таврического“ смогут посещать и наслаждаться памятниками, как обычно. Это даже не обсуждается», — сказала Морозова.

Она уточнила, что доступ сохранится, в том числе, к месту крещения святого князя Владимира, построенному около 2 тысяч лет назад античному театру и базилике 1935 года.

Музей сейчас находится непосредственно на территории городища, занимая здания монастыря, возведённые в царское время, и несколько более поздних небольших построек. До конца 2024 года учреждение планирует переехать в новое здание Музея античности и Византии на территории историко-археологического парка «Херсонес Таврический», построенного рядом с территорией городища. При этом часть его прежней территории переходит к Свято-Владимирскому херсонесскому мужскому монастырю, существовавшему до революции и заново возрождённому в марте 2024 года.

Херсонес был основан как греческая колония в 424−421 годах до Рождества Христова. Считается, что именно здесь в X веке принял христианство князь Владимир, позднее крестивший Русь. Музей на территории городища действует больше века, а создание историко-археологического парка рядом с ним началось несколько лет назад. Комплекс включает несколько музеев и других объектов, а также обширную парковую территорию.

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