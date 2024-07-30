Священный Синод Болгарской Православной Церкви, как и прочие Поместные Православные Церкви, осудил богохульный «перформанс», организованный на открытии «Олимпиады-2024» в Париже. В Болгарской Патриархии назвали произошедшее «пошлостью и идеологической безвкусицей», сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на официальный сайт БПЦ.

«Несколько дней назад весь христианский мир был смущён, соблазнён и оскорблён выступлением на открытии XXXIII летних Олимпийских игр во Франции. Представленные художественные образы — независимо от заявленных организаторами мотивов — противоречат и абсолютно несовместимы не только с христианской евангельской моралью, с христианской духовной жизнью, но и со здравым смыслом, с естественными правами человека, с многовековыми европейскими эстетическими критериями, а также с классическим идеалом красоты — здоровый дух в здоровом теле, что воплощено в идее Олимпийских игр. Пошлость и идеологическая безвкусица — лишь часть проблемы. Гораздо более важным остаётся вопрос о дерзком, дискриминационном и оскорбительном отношении к верующим христианам, которое мы не можем принять и хранить в отношении этого молчания», — заявили в Синоде.

Кроме того, в Болгарской Церкви указали, что реакция христианских европейских общин на произошедшее подчеркивает тот факт, что «попытки дехристианизировать и дегуманизировать её не увенчаются успехом».

«Множество критических голосов, которые звучат уже несколько дней, свидетельствуют о том, что христианская Европа жива. Потому что история доказала — все попытки борьбы с Христом и его святой Церковью заканчивались неудачей и терпели крах. Путь нашего народа — европейский путь, но мы за христианскую Европу; за Европу, которая уважает и чтит свою историю и корни. Мы убеждены, что без настоящей, живой веры во Христа и в вечные христианские ценности Европа не имеет и не может иметь будущего», — говорится в заявлении.

Ранее пресс-служба Константинопольского Патриархата также опубликовала заявление относительно антихристианского «перформанса», который произошёл на открытии «Олимпиады-2024» в Париже. На Фанаре заявили о том, что богохульство не является признаком прогресса и не может быть оправдано ничем, поскольку нарушает право на веру и уважение к религиозным символам. Элладская Православная Церковь также осудила данное действо.

Очевидно, весь христианский мир возмущён тем, что произошло в Париже.

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