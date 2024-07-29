Специальная комиссия Министерства культуры и информационной политики Украины рекомендовала в судебном порядке расторгнуть договор об аренде Свято-Успенской Почаевской Лавры, заключенный со Свято-Успенским Почаевским мужским монастырем Украинской Православной Церкви. Формальной причиной такого решения стала проведённая ранее проверка на территории обители, которая, по сообщению МКИП, «выявила нарушения», сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на издание «Укринформ».

«Комиссией установлено, что пользователь не соблюдал требования Закона Украины „Об охране культурного наследия“, в частности п. 1 ст. 26 Об обязательном получении разрешений на консервацию, реставрацию, музеефикацию, ремонт, приспособление памятников национального значения. Также не соблюдены требования ст. 24 Закона Украины „Об охране культурного наследия“ о невозможности изменений памятников. Пользователем самовольно осуществлен ремонт, пристройки, изменение конструктивных элементов, отделка внешнего и внутреннего и реставрацию памятников без соответствующих на то разрешений и научно-проектной документации, что привело к ненадлежащему содержанию памятников и к потере аутентичных элементов отделки памятников, увеличению нагрузки на их конструкции», — говорится в отчёте.

Сообщается также, что комиссия обнаружила пристройку тамбура к центральному входу в Успенский собор, пристройку мансардного типа на третьем этаже памятника «монастырские кельи», а также пристройку к Надвратному комплексу, которую используют как столовую для паломников. Кроме того, члены комиссии зафиксировали обновление и/или очистку стенописей и икон, замену паникадила в Успенском соборе, изменения в стенописях и проведение ремонтных работ в галереях и пещерном храме Преподобного Иова и церкви преподобных Антония и Феодосия и другие «факты нарушений».

«Проверка комиссией состояния сохранения произведений иконописи выявила факты отсутствия значительной части икон, зафиксированных паспортами памятников культурного наследия и инвентарным списком, составленным на основе паспортов на произведения искусства во время проведения инвентаризации иконописи и произведений искусства 1967 года», — отмечается в отчете МКИП.

Таким образом, исходя из результатов проверки, в Министерстве культуры Украины заявили о том, что рекомендуют расторгнуть договор со Свято-Успенским Почаевским мужским монастырем УПЦ.

«Комиссия МКИП рекомендовала Кременецко-Почаевскому заповеднику провести до 1 декабря инвентаризацию шести объектов, которые были переданы в безвозмездное пользование Свято-Успенской Почаевской лавре, и поставить вопрос о прекращении действия договора в судебном порядке по факту невыполнения основных требований по сохранению памятников национального значения-объектов государственной собственности и их территорий», — сказано в сообщении.

О том, что комиссия Минкульта Украины прибыла в обитель с единственной целью — найти повод, чтобы выгнать монашествующих УПЦ из обители, все знали с самого начала. После того, как у верующих УПЦ фактически отобрали Киево-Печерскую лавру, украинские чиновники нацелились на другие монастыри и обители Украинской Церкви. В настоящее время подобная комиссия прибыла в Святогорскую лавру, и тоже ищет «нарушения». Гонения на Украинскую Православную Церковь продолжаются.

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