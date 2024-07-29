28 июля 2024 года, в день памяти святого равноапостольного и великого князя Владимира в Свято-Владимирском Херсонесском мужском монастыре Севастополя, прошли торжества по случаю престольного праздника в обители и открытия музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес», сообщает сайт Крымской епархии.

Столь знаковое событие в этом месте — не случайно. Херсонес Таврический (византийский Херсон, Корсунь русских летописей) имеет прямое отношение к событиям 988 года. Именно в этом городе согласно «Повести временных лет» великий князь Владимир принял крещение и вступил в брак с византийской принцессой Анной, порфирородной сестрой императоров Василия II и Константина VIII. В дальнейшем христианство определило вектор развития всей Руси, которая переняла традиционные духовные ценности Византии. Именно Херсонес стал колыбелью Православия нашей державы.

28 июля, в день знаменующий 1036-ю годовщину Крещения Руси, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, праздничное богослужение в Херсонесе возглавил постоянный член Священного Синода Русской Православной Церкви Высокопреосвященнейший Никандр, митрополит Наро-Фоминский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. Его Высокопреосвященству сослужили митрополит Платон (Удовенко), митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, председатель Синодального отдела по монастырям и монашеству митрополит Каширский Феогност, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий, архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, архиепископ Псковский и Порховский Матфей, епископ Коктебельский Агафон, епископ Ялтинский Нестор, епископ Джанкойский и Раздольненский Алексий, наместник Сретенского ставропигиального мужского монастыря г. Москвы игумен Иоанн (Лудищев), и.о. наместника Владимирского Херсонеского мужского монастыря иеромонах Иларион (Карандеев), духовенство Симферопольской епархии, гости в священном сане.

Перед началом Божественной Литургии 12 архиереев и более 100 священнослужителей прошли торжественным Крестным ходом по территории музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес», от музея Христианства до Свято-Владимирского собора мужского монастыря в Херсонесе Таврическом.

Духовенство совершило чин освящения основных объектов музейно-храмового комплекса: музеев Христианства, Античности и Византии, Крыма и Новороссии, храма-парка, амфитеатра «Грифон-арена» (получившего свое название в честь спектакля «Грифон», который уже стал визитной карточкой Херсонеса), реконструированного «Византийского квартала» времен князя Владимира.

Крестный ход сопровождался несением множества хоругвей, богослужебных сосудов, антиминсов, предметов церковной утвари, местночтимых икон, ковчегов с частицами мощей св. ап. Андрея Первозванного, сщмчч. Херсонесских, свв. равноапп. кнн. Владимира и Ольги, свт. Луки Крымского.

Две белые лошади, запряженные в византийскую колесницу, везли купель со святой водой, которую благочинный Севастопольского церковного округа протоиерей Сергий Халюта зачерпывал и раздавал священнослужителям для окропления сооружений «Нового Херсонеса».

Далее состоялся чин малого освящения Свято-Владимирского собора, освящения памятника святому равноапостольному князю Владимиру (скульптор — Виталий Шанов), установленному у Свято-Владимирского собора. После этого была совершена архиерейская Божественная Литургия. На сугубой ектении были вознесены особые прошения и прочитана молитва о Святой Руси.

Богослужебные песнопения исполнил большой сводный хор Симферопольской и Крымской епархии под управлением диакона Александра Амерханова.

С проповедью к молящимся на запричастном стихе обратился митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. В частности, в своем слове владыка выразил сердечную благодарность всем, кто стоял у истоков проекта «Нового Херсонеса», реализовал его, построив в рекордные сроки столь значимый для всей страны объект.

В актовом зале Севастопольской детской школы искусств «Корсунь» прошла торжественная церемония, посвященная открытию музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес». Митрополит Никандр огласил Приветствие Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«Херсонес Таврический, рядом с которым возведен этот прекрасный комплекс, имеет древнюю историю, насчитывающую не одну тысячу лет. Уже в первом веке сюда проникает свет Христов: именно на эту землю был отправлен в ссылку святой Климент Римский, один из 70 апостолов. Здесь он утешал и наставлял других осужденных, здесь принял и мученическую кончину.

Спустя почти восемь веков честные мощи этого святого были обретены равноапостольными Кириллом и Мефодием по дороге в Хазарию, куда они отправились в составе дипломатической миссии. Для дела проповеди Евангелия среди славян солунские братья составили переводы Священного Писания и богослужебных книг на местные языки.

В X веке в Херсонесе принял крещение святой равноапостольный князь Владимир. Благодаря его решению мы получили не только сокровище истинной веры и вошли в семью христианских народов, но и образовали единое государство. Именно о великой силе духовного и культурного единства напоминает нам сегодня этот музейно-храмовый комплекс", — говорится в Приветствии Предстоятеля РПЦ.

Послание Президента РФ Владимира Путина зачитал Владимир Устинов:

«Символично, что именно сегодня в Севастополе открывается историко-археологический парк «Херсонес Таврический». В короткие сроки здесь создано современное, комфортное пространство, отреставрирован Свято-Владимирский собор, возведены новые экспозиционные площадки и музейные комплексы, организованы удобные места отдыха.

Важно, что этот замысел был реализован во многом благодаря объединению усилий Русской Православной Церкви, Правительства города Севастополя и других регионов, ученых и архитекторов, строителей и волонтёров, при активной поддержке деловых кругов и общественных организаций.

Хочу выразить искреннюю признательность всем, кто участвовал в этом уникальном проекте. Уверен, что «Херсонес Таврический» станет крупным просветительским, научно-исследовательским и туристическим центром. Позволит осуществить перспективные творческие инициативы и программы, содействующие воспитанию молодёжи на основе ценностей патриотизма, любви к родной стране, её истории и культуре".

С приветственными обращениями также выступили министр просвещения РФ Сергей Кравцов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Глава региона вручил митрополиту Тихону знак отличия «За заслуги перед Севастополем».

В свою очередь, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон выразил сердечную благодарность Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, Президенту Российской Федерации, властям Севастополя, военным строителям, благотворителям, всем, кто оказывал конкретную помощь в успешной реализации проекта.

Действительно, «Новый Херсонес» будет важен в своей духовной, катехизической, мировоззренческой, культурной направленности, историко-образовательной миссии, масштабах строительства, качества работ и даже сроках сдачи. Строительство «Нового Херсонеса» началось в 2022 году и было завершено чуть более чем за полтора года. Комплекс зданий и сооружений общей площадью 140 000 кв. метров расположен на 24 гектарах благоустроенной и превращенной в уникальный садово-парковый ансамбль территории.

В завершение для всех гостей праздника была предложена трапеза, а также культурная и концертная программа.

Русская линия