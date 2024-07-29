Вечер памяти святого прошёл на Подворье Святейшего Патриарха Московского и всея Руси в Тушине…

25 июля 2024 года в Москве на Подворье Святейшего Патриарха Московского и всея Руси при храме святого равноапостольного великого князя Владимира в Тушине (Покровском-Стрешневе) состоялось торжественное празднование юбилея многими любимого святого нашего времени — преподобного Паисия Святогорца, со дня рождения которого исполнилось ровно 100 лет, сообщается на странице ВКонтакте Архондарика святого Паисия.

Торжества открылись Божественной литургией, совершил которую настоятель храма иерей Александр Кузнецов в сослужени с пресс-секретарём Синодального отдела по монастырям и монашеству, настоятелем Московского подворья Оптиной пустыни архимандритом Мелхиседеком (Артюхиным), клириком храма иереем Глебом Седовым и клириком Спасского храма с. Новая Усмань иереем Константином Каплиным.

За богослужением пел Византийский хор Николаевского Малицкого мужского монастыря «Аксион Естин».

После Литургии в Культурно-выставочном центре при храме святого князя Владимира состоялся концерт. Верующие смогли пообщаться с архимандритом Мелхиседеком и ответственным по миссионерскому служению Сергиево-Посадского благочиния протоиереем Димитрием Беженарем.

Отец Мелхиседек рассказал о своей личной встрече и беседе со старцем Паисием в его келье на Афоне Панагуда. По словам батюшки, тогда отец Паисий угостил его рахат-лукумом и сказал: «Сейчас в России такие тучи! А потом будет такое солнце!»

Протоиерей Димитрий Беженарь напомнил, что было бы полезно перечитать третий том шеститомника «Слов» преподобного Паисия — «Духовная борьба», потому что в нём говорится о самом важном в духовной жизни — о творении добрых помыслов. Как говорил отец Паисий, каждому человеку нужно стать «фабрикой добрых помыслов».

С песней «Письмо к матери» на стихи преподобного Паисия выступил композитор Владимир Щукин, написавший музыку на слова святого. Это письмо написано подвижником сразу после принятия монашества.

Также состоялся премьерный показ документального фильма «С Паисием Святогорцем по жизни» — об участниках экспедиций на Афон «Реконструкция жизни по преподобному Паисию Святогорцу».

Собравшимся были представлены презентации музея-выставки «Архондарик преподобного Паисия Святогорца» и интерактивной программы «Диалоги с преподобным Паисием Святогорцем».

Автор книги и фильма о преподобном Гаврииле (Ургебадзе) Давид Гиоргобиани рассказал о своих личных беседах и со святым Гавриилом (Ургебадзе) и со святым Паисием Святогорцем.

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