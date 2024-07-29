16 июля 2024 года, в день памяти перенесения мощей святителя Филиппа, митрополита Московского и всея России, чудотворца (1652), Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля и высказался на тему возможной канонизации царя Иоанна Грозного, сообщает Патриархия.Ru.

За Литургией была совершена хиротония архимандрита Мефодия (Зинковского), наместника Николо-Угрешского ставропигиального мужского монастыря, во епископа Егорьевского, викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

По прибытии в собор Предстоятель Русской Православной Церкви поклонился честным мощам святителя Филиппа, почивающим в раке на правой стороне солеи.

На сугубой ектении были вознесены особые прошения. Предстоятель Русской Церкви прочитал молитву о Святой Руси.

По окончании Литургии Святейший Патриарх Кирилл напутствовал епископа Егорьевского Мефодия на служение и вручил ему архиерейский жезл. По традиции новорукоположенный епископ преподал верующим свое первое архипастырское благословение.

По окончании Литургии Святейший Патриарх Кирилл совершил славление и прочитал молитву у мощей святителя Филиппа. Затем Предстоятель Русской Церкви обратился к участникам богослужения с Первосвятительским словом:

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Мы совершаем сегодня память святителя Филиппа, митрополита Московского, угодника Божиего, который прославился многими добродетелями, начиная с его служения на Соловках и завершая мученической кончиной. Он не погиб, как погибали древние христиане в языческом Риме. Никто не требовал, чтобы он отказался от Бога или от своего служения, но грозный царь, утверждавший свою единоличную власть, заподозрил, что владыка митрополит, происходивший из боярского рода и имевший большое влияние на боярское сословие, может подвигнуть бояр на противление царю или даже покусится на саму царскую власть.

Эти страхи не имели никаких оснований. Возможно, Иван Грозный был человеком душевно не вполне здоровым, неуравновешенным, как-то утверждают некоторые светила медицины, исследуя его жизнь. Но, что бы ни было причиной, результатом стало страшное преступление — ни в чем не повинный святитель, радевший о благе Руси, о благе Святого Православия, смиренный, благочестивый, прекрасно проповедовавший слово Божие, пал от руки безумного царя.

В стороне остается вопрос о причинах этого безумия — то ли болезнь, то ли обуяние злой силой; Бог знает, что взбудоражило царя, но он совершил страшное преступление. Поэтому, когда некоторые представители наших патриотических сил чуть ли не требуют от Патриарха канонизации Иоанна Грозного, отвечаю всем, пользуясь случаем, с этого амвона: никакой канонизации быть не может!

Это не означает, что мы не ценим исторические заслуги государя Иоанна, что мы не признаем ту важную политическую миссию, которую он осуществил. Но все это не является причиной для канонизации и быть не может. Поэтому прошу считать эту тему закрытой.

А что касается святителя Филиппа, он пал как невинная жертва. Он был умерщвлен силою злой. А как Господь Иисус Христос был пригвожден ко Кресту? За какую-то вину, за какие-то преступления? Конечно же, нет! По той же самой причине, по которой и митрополит Филипп был умерщвлен. И как там двигателем ненависти, приведшей Господа к крестной смерти, была власть, так же и здесь была власть.

Другими словами, святитель является для нас величайшим примером верности Церкви, подлинной любви к своей пастве, смирения, терпения и, конечно, духовного мужества. И сегодня мы с особым чувством вспоминаем его жизненный подвиг и его тяжелую, но блаженную кончину.

Молитвами святителя Филиппа да хранит Господь землю Русскую, да хранит Господь Церковь нашу, град наш Москву, властей и воинства и весь наш народ! Верим, что святитель Филипп предстоит пред лицом Божиим и по любви к Отечеству земному возносит о нем свои молитвы. Еще раз скажем, обращаясь к святителю: твоими молитвами да хранит Господь землю Русскую! Аминь".

Конечно, нельзя не согласиться с Его Святейшеством в том, что канонизация царя Ивана Грозного в принципе невозможна (хотя бы по причине его многожёнства). Тем не менее, в своей проповеди Предстоятель Русской Православной Церкви, к сожалению, практически слово в слово повторил все те утверждения о Грозном царе, которые были свойственны безбожным советским историкам. И о безумстве царя, и о чуть ли не собственноручном убийстве царем святителя Филиппа, и о том, что подозревать сговор бояр против себя у Грозного якобы не было никаких оснований, хотя далеко не все историки считают эту историю столь однозначной.

Печально слышать из уст Патриарха Кирилла столь резкие и однозначные высказывания. Ведь для того, чтобы отвергнуть саму возможность канонизации царя Ивана Грозного, не обязательно пускаться в рассказы о жестокости и безумстве русского Государя. И без того понятно, что не все цари и даже самые заслуженные государственные деятели России требуют канонизации.

Что же касается, убийства святителя Филиппа, то как происходили события на самом деле, кем и по чьему приказу он был убит, мы точно узнаем лишь на Страшном суде, а пока русские люди в своих молитвах поминают и царя Ивана Грозного, много потрудившегося для Святой Руси, и святителя Филиппа, принявшего мученическую кончину. О Грозном Государе многие молится за упокой, а к святителю Филиппу обращаются как к угоднику Божию и молитвеннику за Русь.

Русская линия