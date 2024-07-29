28 июля 2024 года, в день памяти равноапостольного великого князя Владимира, день церковно-государственного праздника Крещения Руси Президент Росси Владимир Путин посетил Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге, сообщает Патриархия.Ru.

Вместе со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом глава государства побывал в верхнем храме в честь благоверного князя Александра Невского Благовещенской церкви лавры. В этот день ранее Предстоятель Русской Православной Церкви совершил в этом храме Божественную литургию, за которой были вознесены особые прошения и молитвы о здравии Президента России, отмечающего 28 июля день тезоименитства.

В верхнем храме Благовещенской церкви в настоящее время находятся мощи благоверного князя Александра Невского, помещенные в историческую раку, которая была передана Русской Православной Церкви в сентябре 2023 года. Владимир Путин и Святейший Патриарх Кирилл осмотрели раку и ознакомились с ходом работ по подготовке к её возвращению на историческое место в Троицком соборе лавры.

В связи с возвращением Церкви образа Святой Живоначальной Троицы кисти преподобного Андрея Рублева в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры и исторической раки для мощей святого благоверного князя Александра Невского в Александро-Невскую лавру президент России Владимир Путин был удостоен Святейшим Патриархом ордена благоверного князя Александра Невского I степени.

После награждения Святейший Патриарх Кирилл, в частности, сказал: «Уважаемый Владимир Владимирович, я хотел бы сердечно Вас поблагодарить за очень многое, что Вы сегодня делаете для возрождения духовной жизни России. Конечно, особая благодарность за те условия, которые государство создает, в том числе для православных людей».

«Россия — это уникальный пример того, как современная технологически и научно развитая страна может сочетать научно-технический прогресс, передовую и очень справедливую социальную систему с уважением к религиозному фактору и религиозной вере, но самое главное — в значительной мере и с опорой на духовную составляющую», — добавил Святейший Владыка.

«Мы желаем Вам помощи Божией, крепости сил, чтобы и дальше Вы продолжали руководить страной, народом таким образом, чтобы мы не сходили со своего исторического пути, но актуализировали этот путь применительно к тем вызовам и той ситуации, которая вырастает из современной человеческой цивилизации», — заключил Предстоятель Русской Православной Церкви.

Президент России поблагодарил Святейшего Патриарха за высокую награду.

«Ваше Святейшество, спасибо большое за эту высокую церковную награду. Хочу сказать, что Русская Православная Церковь — это, безусловно, один из важнейших морально-нравственных фундаментов самого существования русского народа. Вместе с традиционными российскими конфессиями Русская Православная Церковь является и основой Российской государственности. И Вы очень многое делали для того, чтобы в настоящее время государство укреплялось. Потому что нет ничего более мощного и сильного, чем духовное начало. На этом строится все остальное», — сказал Президент.

Святейший Патриарх Кирилл и Владимир Путин также спустились в нижний храм-усыпальницу Благовещенской церкви, где возложили цветы на могилу великого полководца А.В. Суворова.

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