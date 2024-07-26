В Верховной Раде Украины объяснили, почему они до сих пор не запретили деятельность Украинской Православной Церкви…

Скандально известная депутатка Украины Марьяна Безуглая, которая недавно вышла из состава фракции «Слуга народа», сообщила о том, что в украинском парламенте опасаются принимать законопроект № 8371, направленный на запрет Украинской Православной Церкви, из-за его неприятия в США. Безуглая сообщила, что от Верховной Рады в ближайшее время отправится в США депутатская группа, которая будет убеждать американцев, чтобы те дали «зеленый свет» запрету УПЦ, сообщает портал Raskolam.net.

Безуглая заявила:

— СБУ направило письмо в Комитет нацбезопасности, обороны и разведки Украины с просьбой помочь запретить УПЦ, но Комитет не провёл ни одного заседания, посвященного «угрозам национальной безопасности от агентурной сети Московского патриархата»;

— СБУ неоднократно направляла письма, чтобы нардепы-таки проголосовали за законопроект;

— Текущий законопроект вносился Кабмином и был инициативой президента, поэтому и глава государства, и ОП, и Кабмин, и еще СБУ — за голосование;

— Голосов на законопроект хватает.

«Не хотела писать о разборках в парламенте по Русской церкви и действительно ли у нас каникулы. Однако вижу, „мчится“, поэтому объясню кое-что на основе собственных наблюдений, уточнений», — заявила Безуглая, добавив, что несмотря на готовность депутатов запретить Украинскую Православную Церковь, законопроект № 8371 вызывает неприятие в США и даже в Ватикане.

Именно из-за этого депутаты опасаются выносить законопроект на голосование сейчас, а в ближайшее время попытаются обосновать его необходимость в США.

«В США существуют тысячи деноминаций от обычных до самых экзотических и откровенно угрожающих, и эта тема идёт хорошо, особенно в республиканской среде. Так хорошо, что мы имеем сигналы, что на народных депутатов, которые проголосуют, будут наложены санкции и тому подобное. Сейчас в каждой гривне преимущественно деньги партнёров, и огромная доля из них — именно средства США, поэтому становиться в позу в бурные времена их выборов опасно не только для концепта двухпартийной поддержки, но и любой поддержки вообще. Чтобы уладить вопрос, предоставить дополнительные разъяснения и т. д., и понимая, что трудно конкурировать с миллиардами вложенных россиянами средств в лоббизм и пропаганду, на следующей неделе в США выезжает очередная украинская делегация, которая будет вести переговоры, заручившись аргументами относительно категорической ситуации в парламенте. В Ватикане с законопроектом у нас тоже проблемы: там высказывают оговорки. Это также фактор российского влияния и не первый такой случай в Ватикане, но это также следствие их традиций», — добавила депутатка.

Русская линия