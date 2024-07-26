Русская линия
Сводка новостей от 26 июля 2024

США против
В Верховной Раде Украины объяснили, почему они до сих пор не запретили деятельность Украинской Православной Церкви…

Верховная Рада УкраиныСкандально известная депутатка Украины Марьяна Безуглая, которая недавно вышла из состава фракции «Слуга народа», сообщила о том, что в украинском парламенте опасаются принимать законопроект № 8371, направленный на запрет Украинской Православной Церкви, из-за его неприятия в США. Безуглая сообщила, что от Верховной Рады в ближайшее время отправится в США депутатская группа, которая будет убеждать американцев, чтобы те дали «зеленый свет» запрету УПЦ, сообщает портал Raskolam.net.

Безуглая заявила:

— СБУ направило письмо в Комитет нацбезопасности, обороны и разведки Украины с просьбой помочь запретить УПЦ, но Комитет не провёл ни одного заседания, посвященного «угрозам национальной безопасности от агентурной сети Московского патриархата»;

— СБУ неоднократно направляла письма, чтобы нардепы-таки проголосовали за законопроект;

— Текущий законопроект вносился Кабмином и был инициативой президента, поэтому и глава государства, и ОП, и Кабмин, и еще СБУ — за голосование;

— Голосов на законопроект хватает.

«Не хотела писать о разборках в парламенте по Русской церкви и действительно ли у нас каникулы. Однако вижу, „мчится“, поэтому объясню кое-что на основе собственных наблюдений, уточнений», — заявила Безуглая, добавив, что несмотря на готовность депутатов запретить Украинскую Православную Церковь, законопроект № 8371 вызывает неприятие в США и даже в Ватикане.

Именно из-за этого депутаты опасаются выносить законопроект на голосование сейчас, а в ближайшее время попытаются обосновать его необходимость в США.

«В США существуют тысячи деноминаций от обычных до самых экзотических и откровенно угрожающих, и эта тема идёт хорошо, особенно в республиканской среде. Так хорошо, что мы имеем сигналы, что на народных депутатов, которые проголосуют, будут наложены санкции и тому подобное. Сейчас в каждой гривне преимущественно деньги партнёров, и огромная доля из них — именно средства США, поэтому становиться в позу в бурные времена их выборов опасно не только для концепта двухпартийной поддержки, но и любой поддержки вообще. Чтобы уладить вопрос, предоставить дополнительные разъяснения и т. д., и понимая, что трудно конкурировать с миллиардами вложенных россиянами средств в лоббизм и пропаганду, на следующей неделе в США выезжает очередная украинская делегация, которая будет вести переговоры, заручившись аргументами относительно категорической ситуации в парламенте. В Ватикане с законопроектом у нас тоже проблемы: там высказывают оговорки. Это также фактор российского влияния и не первый такой случай в Ватикане, но это также следствие их традиций», — добавила депутатка.

Русская линия

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