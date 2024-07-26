В Париже стартовали Олимпийские игры, открытие которых уже прозвали «педофилиадой с бесовскими плясками»…

26 июля 2024 года в Париже открылись очередные Олимпийские игры, в которых Россия как единая команда участвовать не будет. Таковы санкции против нашей страны, и надо сказать, слава Богу! Потому что Запад в своём стремлении поддержать содомию дошёл до того, что решил использовать международный спорт для активной пропаганды кощунства и половых извращений.

Об этом свидетельствует скандальное открытие нынешней парижской Олимпиады, в которой ведущая роль была отведена «женщинам с бородами» и прочим извращенцам. При этом чествование содомитов перемежалось с откровенным беснованием и кощунством.

Так, во время открытия во дворце Консьержери в Париже в окнах выставили обезглавленное изображение королевы Франции Марии-Антуанетты, казнённой в своё время революционерами. Голова несчастной находилась у её тела в руках и разговаривала. Нынешние французские власти, видимо, посчитали смешным подобного рода перформанс.

«Гвоздём программы» стало кощунственное изображение Тайной вечери, когда на сцене показались половые извращенцы всех мастей, изображавшие как самого Господа нашего Иисуса Христа, так и апостолов. Причём это кривляние продолжалось довольно долго.

Надо ли говорить, что по всему миру звучат крайне жёсткие оценки парижского действа. Слава Богу, далеко не все страны разделяют подход Франции, связавшей спортивные состязания с пропагандой половых извращений и кощунства. В конце концов, нельзя переворачивать всё с ног на голову. Однако именно это и произошло в Париже. Кстати, флаг Олимпийского движения французы на церемонии открытия подняли «вверх ногами», что весьма символично.

С такой Европой России точно не по пути.

Русская линия