В связи с вскрывшейся коррупцией в Минобороны происходит полное обесценивание воинских наград, которые ранее раздавали совсем не по заслугам…

26 июля 2024 года стало известно о задержании и аресте генерала армии и Героя России Дмитрия Булгакова, который с 2008 по 2022 год занимал пост заместителя главы оборонного ведомства, после чего он был освобожден от должности в связи с переходом на новое место работы. В армии Булгаков отвечал за обеспечение войск, сообщает Lenta.Ru.

Булгаков обвиняется в том, что создал систему поставки в войска некачественного питания по завышенной стоимости, в результате чего после начала СВО вскрылось недостаточная обеспеченность российских войск всем необходимым.

Из-за бывшего замминистра обороны России Дмитрия Булгакова россиянам приходилось сбрасываться на ботинки и рации российским военнослужащим. Об этой вине арестованного написал в Telegram-канале политолог Сергей Марков.

По словам российского политолога, на Булгакове лежит ответственность за проблемы в материально-техническом снабжении Вооруженных сил России. Марков также назвал слабое снабжение не ошибками, а воровством.

«Когда весь народ сбрасывается на ботинки и рации военным на СВО — это он виноват», — написал в блоге политолог.

Воровство в армии было, есть и будет. В этом вряд ли приходится сомневаться. Вопрос в другом: российские власти своими руками наградили подобных тыловых генералов высшими боевыми наградами, в результате чего в обществе сегодня происходит полное обесценивание данных знаков отличия.

Булгаков за какие-то заслуги получил золотую звезду Героя России, что справедливо возмущает тысячи военных, которые ныне каждый день рискуют своей жизнью на фронте, но не могут получить и куда более низкого воинского ордена.

Русская линия