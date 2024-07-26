Террорист Евгений Серебряков, подорвавший в Москве автомобиль с людьми и задержанный в Турции, был алтарником греко-католического прихода. Данный приход получал в пользование помещение в кафедральном соборе Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве, сообщает РБК со ссылкой на РИА Новости.

Серебрякова узнала прихожанка католического кафедрального собора Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии на Малой Грузинской улице. Она уточнила, что он был министрантом в крипте греко-католического прихода (аналогичная должность в православной традиции называется «алтарник»).

«Близко мы не общались, но ничего плохого сказать не могу», — рассказала женщина.

Генеральный викарий Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов подтвердил информацию о том, что Серебряков появлялся в соборе и заявил, что терроризм абсолютно не совместим с христианской верой, и Церковь их категорически осуждает. «Тот факт, что мирянин Серебряков прислуживал на богослужениях, не делает его официальным представителем Католической церкви или сотрудником ее структур», — говорится в заявлении священника Кирилла Горбунова, опубликованном в Telegram-канале архиепархии.

Мужчина подозревается в подрыве автомобиля на севере Москвы 24 июля. В результате взрыва заложенного устройства пострадали два человека, один из них, по данным «Коммерсанта» и «МК», — офицер Минобороны.

В ФСБ сообщали, что предполагаемый преступник уехал в Турцию, местная полиция в тот же день сообщила о задержании Серебрякова. В России он заочно арестован и объявлен в международный розыск. Ему предъявлено обвинение по статьям об убийстве и незаконном хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств.

По данным Shot, Серебрякову 30 лет, он жил с котами на съемной квартире в Пресненском районе Москвы, соседи описали его как тихого и интеллигентного человека. По словам его брата, Серебряков перебрался в Москву 12 лет назад и поступил в столичный вуз. По данным Телеграм-канала «112», он учился в Высшей школе экономики.

«112» также утверждает, что предполагаемый преступник регулярно ходил в католическую церковь на Малой Грузинской улице, в последние два года посещал Грузию, Армению и Узбекистан. В СМИ сообщали, что свое имя мужчина писал «на украинском». Согласно скриншоту, опубликованному РИА Новости, он представлялся как «Євген Серебряков».

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