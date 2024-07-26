Спикер «ПЦУ» Евстратий Зоря у себя в одной из соцсетей прокомментировал видео, на котором депутатка из Румынии Шошоаке держит в руках икону Господа Иисуса Христа и Казанский образ Божией Матери, сообщает СПЖ.

Зоря упрекнул её за то, что она использует изображение Казанской иконы Богородицы. «Неужели в Румынии нет своих почитаемых Богородичных святынь? Или какую атрибутику у ФСБ имели, такую и выдали?» — написал он.

Украинские раскольники ранее «отменили» у себя почитание ряда Богородичных икон и святых, «связанных с Русской Православной Церковью». Казанская, Иверская, Троеручица и Семистрельная иконы Божией Матери были исключены из календаря структуры Думенко, что многое говорит о «ПЦУ».

Для Москвы подобное поведение раскольников — это лишнее подтверждение правильности избранного пути. Представители «ПЦУ» сами свидетельствуют о том, что ничего православного в их структуре нет. Для Зори со товарищи на первом месте всегда стоит украинский национализм, а не учение Господа нашего Иисуса Христа. А это значит, что «ПЦУ» — это идеологическая партия украинских националистов и не более того.

Русская линия