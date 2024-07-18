|Сводка новостей от 18 июля 2024
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Святейший Патриарх Кирилл: «Молитвами святого отца нашего Сергия да хранит Господь землю нашу, Церковь нашу, правителей наших, народ наш от всякого зла»
В Санкт-Петербурге откроют памятник святому благоверному адмиралу Федору Ушакову
Богословско-каноническая комиссия УПЦ: «Священнослужитель ни в коем случае не может участвовать в боевых действиях, применять оружие и проливать кровь»
Дональд Трамп назвал своим кандидатом в вице-президенты 39-летнего сенатора от штата Огайо Джея Ди Вэнса
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