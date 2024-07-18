Русская линия
Сводка новостей от 18 июля 2024

Митрополита Святогорского Арсения незаконно удерживают в СИЗО
Уполномоченный по правам человека Украины Дмитрий Лубинец признал, что решение о продлении задержания владыки принято «неуполномоченным лицом»…

Митрополит Святогорский АрсенийУполномоченный по правам человека Украины Дмитрий Лубинец поручил провести проверку по факту незаконного содержания в СИЗО наместника Святогорской Лавры митрополита Святогорского Арсения, сообщает Телеграм-канал депутата Верховной Рады Украины Артёма Дмитрука.

Такая реакция правозащитника последовала в ответ на обращение Артёма Дмитрука, который указал, что владыку держат в заточении, несмотря на то, что отведённый судом срок его содержания в СИЗО истёк.

В своём ответе на депутатский запрос Дмитрий Лубинец указал, что от уполномоченных органов последует реакция на «продление иерарху УПЦ меры пресечения неуполномоченным лицом».

«Это очень хорошо. Ждем результатов расследования и надеемся, что нашего дорого владыку Арсения как можно быстрее освободят из заточения, и он, наконец-то, вернется в монастырь к своей пастве!», — заявил Артём Дмитрук.

Тем не менее, на сегодняшний день владыка продолжает оставаться в заключении.

Русская линия

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Митрополита Святогорского Арсения незаконно удерживают в СИЗО
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