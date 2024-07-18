Это очень плохая новость для инициаторов запрета Украинской Православной Церкви, поскольку именно этот сенатор регулярно говорит о религиозных гонениях на Украине…

Политолог и руководитель Центра развития местного самоуправления и местных инициатив «Третий сектор» Украины Андрей Золотарев считает, что уже не за горами тот час, когда США могут ввести санкции против украинских топ-чиновников, выступающих за полный запрет Украинской Православной Церкви, сообщает портал Raskolam.net.

«Интересная новость прилетела из-за океана. Дональд Трамп 15 июля объявил имя своего кандидата в вице-президенты — им стал 39-летний Джей Ди Вэнс, сенатор от штата Огайо. Вэнс считается большим трампистом, чем сам Трамп. Этот выбор свидетельствует о том, что Трамп уверен в своей победе и, похоже, он нашел в лице Вэнса не только вице-президента, но и потенциального преемника. Так вот, что же говорит будущий вице-президент Америки. А говорит он много, а еще больше о свободе религии в Украине, точнее о проблемах с этой свободой», — пишет Золотарев.

Политолог добавил, что, согласно его источникам, по состоянию на сегодня на столе у главы Госдепартамента США Энтони Блинкена находится документ с анализом скандального законопроекта № 8371, направленного на запрет УПЦ. В нем, среди прочего, перечислены украинские депутаты и чиновники, против которых предлагают ввести санкции в случае, если закон таки будет проголосован в Верховной Раде.

«О том, что персональные санкции, аналогичные списку Магнитского, могут догнать инициаторов законопроекта 8371, свидетельствует письмо к главе Госдепа Энтони Блинкену. Увлекательное письмо с фамилиями и анализом ситуации в Украине с УПЦ и законом о её запрете. И санкции это реальность для тех, кто проголосует за этот законопроект. Особенно если Трамп выиграет выборы. А после покушения на него это, пожалуй, почти решенный вопрос. Трамп введёт санкции не раздумывая», — подчеркнул Золотарев.

Таким образом, согласно опубликованному документу, под угрозой персональных санкций в США оказались:

— Николай Княжицкий, председатель Комитета Верховной Рады Украины по культуре и духовности;

— Евгения Кравчук, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по гуманитарной и информационной политике;

— Никита Потураев, председатель Комитета Верховной Рады Украины по гуманитарной и информационной политике;

— Владимир Вятрович, член Комитета Верховной Рады Украины по гуманитарной и информационной политике;

— Виктор Еленский, председатель Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести (ДЕСС);

— Александр Аликсийчук, член Комитета Верховной Рады Украины по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Русская линия