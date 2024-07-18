Памятник великому флотоводцу адмиралу Федору Ушакову, прославленному Русской Православной Церкви в лике святых, установят в Санкт-Петербурге ко Дню Военно-Морского Флота, который будет отмечаться в 2024 году 28 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Петербургский дневник».

Памятник будет установлен у Центрального военно-морского музея. Там уже установлен постамент, практически завершены работы по благоустройству прилегающей территории. 1260 квадратных метров площади замостили гранитными плитами и мелкоразмерными элементами. Уложены декоративные вставки из гранита — «Якорь» и «Штурвал». Также установлены гранитные бордюры, высажен газон, позже появятся цветы и кустарники, будут установлены скамейки и урны.

Рядом с памятником откроют выставку, где, в частности, будут представлены несколько бумаг с подписями самого Ушакова — адмирал составлял рацион для своих матросов и получал для них дорогое коровье масло.

«Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провел 17 июля выездное совещание по вопросам благоустройства площади Труда, где ко Дню Военно-морского флота планируется открыть памятник адмиралу Федору Ушакову «, — уточнили в пресс-службе администрации губернатора города.

«Идее установки памятника прославленному адмиралу Федору Федоровичу Ушакову в Петербурге более ста лет. Впервые она возникла в 1913 году. Значительная часть жизни прославленного адмирала была связана с Северной столицей, причем не просто отдельные эпизоды биографии, а события, определившие дальнейший ход его жизни и значимую часть истории России. В Морском кадетском корпусе началась его военная карьера. Сюда он вернулся адмиралом, чтобы принять командование Балтийским гребным флотом, а затем стать начальником флотских команд. Здесь в 1807 году завершилась военная служба великого флотоводца — единственного российского адмирала, причисленного к лику святых. Закономерно, что памятник ему мы устанавливаем в таком знаковом, исторически связанным с морем месте. Здесь расположен Центральный военно-морской музей, рядом находятся Новая Голландия и Адмиралтейские верфи, Адмиралтейство и Главный штаб Военно-Морского флота», — отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.

Закладной камень на месте будущего памятника был установлен в 2021 году. Инициаторами установки выступили ветераны ВМФ и Морского совета при правительстве Санкт-Петербурга. В закладной камень заложено четыре капсулы с землей из мест, связанных с жизнью адмирала Ушакова. С места его рождения — села Бурнаково Ярославской области, из Севастополя, где создавался Черноморский флот, с греческого острова Корфу — непреступной крепости, которой овладел русский флот под командованием Ушакова, а также с места упокоения адмирала — Санаксарского монастыря в Мордовии.

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