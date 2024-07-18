18 июля 2024 года, в день праздника обретения честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию на Соборной площади Свято-Троицкой Сергиевой лавры, сообщает Патриархия.Ru.

Торжественное богослужение совершалось перед чтимой иконой преподобного Сергия Радонежского. Для совершения праздничных Всенощного бдения и Божественной литургии на Соборной площади был устроен помост, а перед Успенским собором лавры — престол под сенью.

В богослужении участвовали архиереи и духовенство других Поместных Православных Церквей: митрополит Филиппопольский Нифон, представитель Патриарха Антиохийского и всего Востока при Патриархе Московском и всея Руси; епископ Ремезианский Стефан, представитель Патриарха Сербского при Патриархе Московском и всея Руси; архимандрит Серафим (Шемятовский), представитель Православной Церкви Чешских земель и Словакии при Московском Патриаршем престоле; протоиерей Даниил Андреюк, представитель Православной Церкви в Америке.

На богослужении присутствовали председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству С. Пахомов; глава Сергиево-Посадского городского округа Московской области Д. Акулов; первый заместитель генерального директора ОАО «Российские железные дороги» В. Михайлов; советник вице-губернатора Московской области, руководитель ювелирно-художественной мастерской «Апостол» И. Харьков; депутатка Госдумы, Герой России летчик-космонавт Е. Серова.

Также присутствовали заместитель начальника Главного военно-политического управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардии) генерал-майор А. Сальников и прочие офицеры Росгвардии.

Росгвардейцы приняли участие в организации праздничных мероприятий в Сергиевом Посаде, посвященных Дню памяти преподобного Сергия Радонежского. Ими для паломников и волонтеров были развернуты палаточный городок, предоставлены раскладные кровати и полевые постельные принадлежности, развернут продовольственный пункт для приготовления горячего питания на полевых кухнях. Охрану общественного порядка в ходе многотысячного пешего крестного хода «От Государя к Преподобному» обеспечили сотрудники вневедомственной охраны, ОМОН «Пересвет» и военнослужащие столичного соединения Центрального округа Росгвардии.

За богослужением молились многочисленные архиерей Русской Православной Церкви, настоятельницы ставропигиальных монастырей, монашествующие, участники крестного хода «От Государя к Преподобному», многочисленные паломники.

Богослужебные песнопения исполнил объединенный хор Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии под управлением иеромонаха Нестора (Волкова).

Патриаршее богослужение транслировалось в прямом эфире телеканалов «Союз» и «Спас», а также на официальном сайте Русской Православной Церкви Патриархия.ru.

На сугубой ектении были вознесены особые прошения, Святейший Патриарх Кирилл прочитал молитву о Святой Руси.

Проповедь перед причастием произнес игумен Филипп (Ельшин), насельник лавры.

По окончании Литургии Святейший Владыка, члены Священного Синода Русской Православной Церкви и иерархи, прибывшие на праздник в лавру, совершили молебен Игумену земли Русской.

После молебна наместник лавры епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл обратился с приветственным словом к Святейшему Патриарху.

С помоста на Соборной площади Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к пастве с Первосвятительским словом:

«Дорогие владыки, отцы, братья и сестры!

В этот особенный для нашей Церкви и, не убоюсь сказать, для нашего Отечества день хотел бы всех вас сердечно приветствовать на месте подвижнических трудов святого преподобного Сергия.

Пример преподобного Сергия свидетельствует о силе Божией, ведь сказано, что Бог силой Своей может из камней соделать детей Аврааму (см. Мф. 3:9). Он может из смиренного монаха соделать лидера огромной нации — человека, способного вдохновить на борьбу народ в самый тяжелый момент его истории. И не просто вдохновить, но убедить, что победа непременно будет за Отечеством нашим. Ведь все понимали: если Преподобный призывает идти на войну, то не ради погибели, но только ради спасения. И эта вера в провидческую силу Преподобного, в его благочестие, в его жизненный подвиг и стала тем сигналом, который действительно вдохновил и направил воинов наших на Куликово поле, где и была одержана победа. По молитвам преподобного Сергия воинство наше сумело защитить страну нашу, а затем изгнать противника.

Иногда для анализа тех или иных исторических событий светские ученые используют, что с их точки зрения совершенно справедливо, оценку возможностей. Так вот, не было тогда у нашего воинства возможности победить врага. И потому даже у самых критически настроенных историков — глубочайшее уважение к преподобному Сергию и, конечно, к мужеству и героизму наших воинов, которые одержали реальную победу над врагом. Эта история свидетельствует о том, что сила Божия в немощи совершается (см. 2 Кор. 12:9). Но в какой немощи? Если немощь от нашей лени, от нашей слабости, от нашего нежелания учиться, от нашего нежелания нести подвиг, то от такой немощи никакой пользы нет, а только вред и для того, кто исполняется леностью, и для окружающих.

Но Господь всегда споспешествует тем, кто проходит свою часть пути навстречу результату, который взыскуется. Вот это мы все должны хорошо понять: благодать Божия не автоматически делает нас детьми Авраама, не автоматически дарует нам победу, а потому мы должны помнить о той части ответственности за результаты, которая лежит на нас. И это касается не только судьбоносных битв или каких-то исторических моментов — это касается многих моментов нашей личной и служебной деятельности, нашего служения Господу и Церкви.

Итак, уповаем на волю Божию, молитвой привлекаем Его благодать и сами трудимся в поте лица. Особенно сейчас считаю этот призыв трудиться очень актуальным. То, что происходит в мире, пугает. Происходит реальная апостасия — отказ от Бога, от Божественных заповедей. Да не просто отказ, ведь и в прошлом отказывались, — есть стремление построить могучую вселенскую цивилизацию без Бога и без всякого упования на Его Промысл, опираясь исключительно на свои силы. Знаем из Ветхого Завета, что все такого рода попытки, вплоть до строительства Вавилонской башни, рассыпались. Вот так и эта попытка создать благополучный процветающий мир, изгнав из него Бога, бессмысленна. И радуюсь тому, что все более и более народ наш это понимает. На своем личном опыте люди укрепляются в вере, ведь многие осознают, что действительно, как говорит русская пословица, без Бога — ни до порога, ничего сделать по-настоящему не удается.

Дай Бог, еще раз хочу сказать, по Его милости хранить подлинный суверенитет страны, её свободу, её независимость, а значит, обеспечивать и духовное, и материальное процветание. Об этом должны быть сегодня наши молитвы. В судьбоносное время, дорогие владыки, судил нам с вами Господь нести архипастырское служение. Дорогие отцы, вам также напоминаю об этом, чтобы каждый нес свое пастырское служение с дерзновением, не жалея сил своих. И, обращаясь к верующим, к народу нашему, призываю хранить веру православную, стремиться устроять жизнь свою — личную, семейную, общественную, государственную — в соответствии с Божиим законом, чтобы иметь Божественное вспомоществование во всем, что мы совершаем.

Молитвами святого преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского, чудотворца, да хранит Господь землю нашу, Церковь нашу, правителей наших, народ наш от всякого зла. Аминь".

Затем Святейший Патриарх Кирилл проследовал в Троицкий собор обители, где приложился к честным мощам преподобного Сергия и поклонился иконе Святой Троицы, написанной преподобным Андреем Рублевым. Святейший Владыка также поклонился святыням Серапионовой палаты.

Предстоятель Русской Церкви кратко побеседовал с участниками международного съезда «Содружество православной молодежи», который проходит в Сергиевом Посаде в эти дни. Православная молодежь преподнесла Его Святейшеству вырезанную из дерева Курскую Коренную икону Божией Матери.

В Тронном зале Патриарших покоев лавры Святейший Владыка вручил церковные награды архиереям и клирикам Русской Православной Церкви, отмечающим памятные даты в этом году.

По традиции праздничные архиерейские богослужения в день памяти преподобного Сергия Радонежского также совершались в храмах Московских духовных школ и Троице-Сергиевой лавры.

В Покровском академическом храме служение Божественной литургии возглавил митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий, в храме преподобного Иоанна Лествичника — митрополит Томский и Асиновский Ростислав.

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