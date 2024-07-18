Богословско-каноническая комиссия при Священном Синоде Украинской Православной Церкви опубликовала документ под названием «Богословско-канонические нормы, касающиеся военной мобилизации лиц православного вероисповедания в священном сане в условиях действия Закона Украины „О воинской обязанности и военной службе“». В выводах комиссии указано, что, согласно канонам Церкви и священнической присяге, священнослужитель не имеет права участвовать в боевых действиях, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на официальный сайт УПЦ.

«Всякий священнослужитель Украинской Православной Церкви должен определять характер своего служения в условиях войны сугубо в рамках церковных канонов, исходя из положений составленной им священнической присяги, которым соответствует базовый церковно-канонический принцип: священнослужитель ни в коем случае не может участвовать в боевых действиях, применять оружие и проливать кровь, ведь он поставлен Церковью на то, чтобы до конца своей жизни возносить перед Престолом Божиим „руки чистые, без гнева и сомнения“ (1 Тим. 2, 8). Особенно следует отметить, что неукоснительное соблюдение всех определенных церковно-канонических требований относительно пребывания в священном сане является базовой предпосылкой сохранения православного священства не только для пастырской опеки над теми воинами, которые сейчас находятся в зоне активных боевых действий или находятся в отпуске после ранения, но и над теми, кто после победы Вооруженных сил Украины окончательно вернется к мирной жизни и потребует реабилитации и надлежащей духовной поддержки», — говорится в тексте.

Заявление Богословско-канонической комиссии УПЦ было вызвано действиями правителства Украины, которое внесло изменения в «Положение О порядке выдачи мандата на право осуществления военной капелланской деятельности». Согласно новым изменениям, священникам УПЦ окончательно запрещено осуществление капелланской деятельности в военных подразделениях ВСУ. В то же время украинские власти нередко пытаются забрать священнослужителей УПЦ в войска по мобилизации.

Русская линия