Русская линия
Сводка новостей от 18 июля 2024

Богословско-каноническая комиссия УПЦ: «Священнослужитель ни в коем случае не может участвовать в боевых действиях, применять оружие и проливать кровь»
В Украинской Православной Церкви указали, что мобилизация священников в войска на Украине противоречит священным канонам Церкви…

Военное духовенствоБогословско-каноническая комиссия при Священном Синоде Украинской Православной Церкви опубликовала документ под названием «Богословско-канонические нормы, касающиеся военной мобилизации лиц православного вероисповедания в священном сане в условиях действия Закона Украины „О воинской обязанности и военной службе“». В выводах комиссии указано, что, согласно канонам Церкви и священнической присяге, священнослужитель не имеет права участвовать в боевых действиях, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на официальный сайт УПЦ.

«Всякий священнослужитель Украинской Православной Церкви должен определять характер своего служения в условиях войны сугубо в рамках церковных канонов, исходя из положений составленной им священнической присяги, которым соответствует базовый церковно-канонический принцип: священнослужитель ни в коем случае не может участвовать в боевых действиях, применять оружие и проливать кровь, ведь он поставлен Церковью на то, чтобы до конца своей жизни возносить перед Престолом Божиим „руки чистые, без гнева и сомнения“ (1 Тим. 2, 8). Особенно следует отметить, что неукоснительное соблюдение всех определенных церковно-канонических требований относительно пребывания в священном сане является базовой предпосылкой сохранения православного священства не только для пастырской опеки над теми воинами, которые сейчас находятся в зоне активных боевых действий или находятся в отпуске после ранения, но и над теми, кто после победы Вооруженных сил Украины окончательно вернется к мирной жизни и потребует реабилитации и надлежащей духовной поддержки», — говорится в тексте.

Заявление Богословско-канонической комиссии УПЦ было вызвано действиями правителства Украины, которое внесло изменения в «Положение О порядке выдачи мандата на право осуществления военной капелланской деятельности». Согласно новым изменениям, священникам УПЦ окончательно запрещено осуществление капелланской деятельности в военных подразделениях ВСУ. В то же время украинские власти нередко пытаются забрать священнослужителей УПЦ в войска по мобилизации.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Святейший Патриарх Кирилл: «Молитвами святого отца нашего Сергия да хранит Господь землю нашу, Церковь нашу, правителей наших, народ наш от всякого зла»
В день памяти преподобного Сергия Радонежского Предстоятель Русской Православной Церкви совершил Литургию в Троице-Сергиевой лавре...

В Санкт-Петербурге откроют памятник святому благоверному адмиралу Федору Ушакову
Монумент установят у Центрального военно-морского музея. Его открытие состоится 28 июля, в День ВМФ...

Богословско-каноническая комиссия УПЦ: «Священнослужитель ни в коем случае не может участвовать в боевых действиях, применять оружие и проливать кровь»
В Украинской Православной Церкви указали, что мобилизация священников в войска на Украине противоречит священным канонам Церкви...

Митрополита Святогорского Арсения незаконно удерживают в СИЗО
Уполномоченный по правам человека Украины Дмитрий Лубинец признал, что решение о продлении задержания владыки принято «неуполномоченным лицом»...

Дональд Трамп назвал своим кандидатом в вице-президенты 39-летнего сенатора от штата Огайо Джея Ди Вэнса
Это очень плохая новость для инициаторов запрета Украинской Православной Церкви, поскольку именно этот сенатор регулярно говорит о религиозных гонениях на Украине...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы празднуем обретение мощей преподобного Сергия Радонежского, день памяти прпмцц. вл. кн. Елисаветы и инокини Варвары, вспоминаем Императора Иоанна VI и живописца В.Д.Поленова...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика