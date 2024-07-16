Российские власти введут запрет на усыновление сирот в те страны, где разрешена смена пола

13 июля 2024 года группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается запреть усыновлять российских детей гражданами тех стран, где разрешается смена пола. Документ опубликован в электронной базе палаты, сообщает Парламентская газета.

Инициативу поддержали спикер Госдумы Вячеслав Володин, первый вице-спикер Иван Мельников и вице-спикеры Анна Кузнецова, Ирина Яровая, Петр Толстой и другие.

Законопроект предусматривает внесение изменений в статьи 127 и 146 Семейного кодекса.

В пояснении к нему говорится, что в России с 2023 года действует запрет на смену пола, за исключением случаев необходимости медицинского вмешательства для лечения врожденных аномалий, генетических и эндокринных заболеваний, а также введены меры ответственности за нарушение установленного запрета.

Россияне, в нарушение закона прошедшие операцию по смене пола за рубежом, не имеют права быть опекунами или усыновителями детей на территории России, однако запрет на усыновление российских детей гражданами стран, где такие операции разрешены, законодательно не установлен. Подобного запрета нет и в статье 165 Семейного кодекса РФ, оговаривающей ряд требований, который должен выполнить иностранец при усыновлении ребенка из России.

Авторы законопроекта отмечают, что самое опасное в этой ситуации то, что государство может проконтролировать отсутствие смены пола у потенциальных усыновителей лишь в момент усыновления на территории РФ, а следовательно, иностранец, взявший в семью российского приёмного ребёнка, по возращении в свою страну может изменить ему пол, что недопустимо.

В связи с этим законопроект предусматривает запрет на усыновление и опеку детей из России для граждан тех государств, где разрешена смена пола.

Русская линия