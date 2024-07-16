«Украина встала на путь религиозной чистки, подобной которой Европа не видела со времен Второй мировой войны»

9 — 11 июля 2024 года управляющий Черкасской епархией Украинской Православной Церкви митрополит Черкасский и Каневский Феодосий (Снигирев) и глава международной правозащитной компании «Amsterdam & Partners LLP» Роберт Амстердам, представляющий юридические интересы Украинской Православной Церкви, выступили на 56-й сессии Совета по правам человека при ООН. Правозащитники рассказали международному сообществу о непрекращающихся преследованиях духовенства и верующих Украинской Православной Церкви, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на сайт Черкасский благовестник.

«Уважаемые участники совещания! Я митрополит Украинской Православной Церкви, управляю Черкасской и Каневской епархией. Служба безопасности Украины предъявила мне в общей сложности пять уголовных обвинений за высказывание моих убеждений о неканоничности другой религиозной конфессии. [ .. ] За что же судят сегодня нас в Украине? Почему мы не имеем права говорить о том, что наши храмы захватывают представители другой конфессии, а власть забирает у нас землю, отбирает наши монастыри, которые были ранее переданы Церкви в порядке реституции?», — обратился к участникам заседания митрополит Феодосий.

В свою очередь, Роберт Амстердам подчеркнул, что государство пытается принять закон, который запретит деятельность Украинской Православной Церкви, что не соответствует нормам международного права.

«Украинская Православная Церковь подвергается нападениям со стороны Украины. Украина прибегает к уничтожению свободы. Верховная Рада пытается принять законопроект, который полностью запретит нашу Церковь. Страна встала на путь религиозной чистки, подобной которой Европа не видела со времен Второй мировой войны. В своем преследовании священников правительство прибегает к наихудшим формам советских психиатрических преследований, обвиняет священников в разжигании религиозной ненависти. Правительство нарушает собственную Конституцию, смешивает церковные дела с государственными и превращает ПЦУ в государственную церковь», — отметил правозащитник.

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