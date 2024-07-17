В Свято-Успенскую Святогорскую Лавру в очередной раз пришла комиссия Министерства культуры Украины, члены которой ранее уже неоднократно выступали с угрозами в адрес монашествующих, сообщает СПЖ со ссылкой на Телеграм-канала «Перший козацький».

За две недели до этого визита чиновники Минкульта также наведывались в монастырь и грозили «украинизировать Лавру». Братия монастыря в связи с всё большим давлением чиновников просят верующих усилить свои молитвы в защиту обители.

Ранее, 24 апреля 2024 года сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обысками в Святогорскую Лавру и объявили подозрение митрополиту Святогорскому Арсению по ч. 2 ст. 114−2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ, при возможности их идентификации на местности).

25 апреля Донецкий суд избрал митрополиту Арсению меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней без права внесения залога.

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