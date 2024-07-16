В 2024 — 2025 годах Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ организует в четырех регионах России выставки, посвященные традиции паломничества по святым местам современных Израиля, Палестины и Сирии. Гости выставок увидят исторические фотографии, паломнические реликвии и книжные издания, посвященные паломничеству. Во время работы выставок будет демонстрироваться специально подготовленный документально-анимационный фильм «Восхождение в Иерусалим», сообщает Патриархия.Ru.

Первой в ноябре 2024 года откроется выставка в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына в Москве. Также выставки пройдут на площадках в Санкт-Петербурге, Арзамасе и Сарове.

Цель проекта — в доступной и увлекательной форме рассказать молодому поколению россиян в разных регионах России о значении русского присутствия в Святой Земле для современной России и ее народа, которое было положено нашими выдающимися соотечественниками и сохранялось российскими властями в императорской России, в СССР и в Российской Федерации.

Паломничество православных русских христиан на Святую Землю началось с принятия в 988 году христианства на Руси. Игумен Даниил, прибывший в 1106 году в Иерусалим с духовно-просветительской миссией, официально считается первым русским паломником на Святой Земле. В 1847 году была создана Русская духовная миссия, которая приняла на себя попечение о русских паломниках. Во второй половине XIX века были построены странноприимные дома для паломников, больница, храмы, монастыри и административные здания.

После революции 1917 года в России паломничество как вид религиозной деятельности было запрещено. Однако с середины XX столетия немногочисленные паломнические группы, официальные делегации Русской Православной Церкви стали совершать поездки в Святую Землю. Русское православное паломничество начало постепенно возрождаться в 1991 году, когда граждане России получили возможность беспрепятственно выезжать за границу.

Проект «Русское присутствие в Святой Земле» — уникальная возможность познакомиться с малоизвестными фактами христианского паломничества, религиозными традициями, раскрыть глубокий духовный смысл путешествий к святыням. Среди партнеров проекта «Русское присутствие в Святой Земле»: киностудия «Фома кино», Фонд православного телевидения, Первый общественный православный телеканал «Спас», радиостанция «Вера» (АНО Информационный центр радиовещания, искусства и культуры «Вера, надежда, любовь»), Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына, Международная общественная организация «Императорское православное палестинское общество» и другие.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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