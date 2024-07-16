Комиссия по канонизации Санкт-Петербургской епархии продолжает расшифровку материалов Петроградского процесса 1922 года «Об изъятии церковных ценностей». Материалы дополнены протоколами допросов профессора Петроградского богословского института Ивана Карабинова, благочинного 3-го округа Петрограда протоиерея Сергия Бычкова (впоследствии епископа Лужского Симеона) и настоятеля Успенского храма («Спаса-на-Сенной») протоиерея Александра Петровского, сообщает Патриархия.Ru.

Поводом для начала Петроградского процесса послужил голод в Поволжье 1921 года. Церковь сразу же приняла участие в помощи пострадавшим. Вопреки этому представители Революционного трибунала ставили задачу доказать нежелание представителей Церкви оказать помощь голодающим, скомпрометировав тем самым митрополита Вениамина (Казанского) и петроградское духовенство, что послужило бы поводом к дальнейшим репрессиям.

Профессору Ивану Карабинову на момент привлечения к суду было 44 года, он член правления Общества православных приходов Петрограда. В ходе предварительного следствия профессор Карабинов отметил, что основным мотивом его участия в правлении стало желание послужить Православной Церкви в сложных исторических обстоятельствах. На вопрос следователя «Почему вы не сложили с себя обязанностей члена правления, если были перегружены работой другого направления?» профессор ответил: «Потому что как христианин считал своим моральным долгом оказать помощь в разрешении вопросов, которые возникали по моей специальности».

Представители следствия старались добиться от обвиняемых показаний, указывающих на противодействие митрополита Вениамина и духовенства советским властям. Профессору Ивану Карабинову были поставлены вопросы, касающиеся противоречий между первыми двумя письмами владыки в Исполком и Помгол, и последним его воззванием, в котором он призывает верующих не оказывать изъятию сопротивления. В ответ профессор пояснил, что при написании третьего послания в связи с осложнившейся ситуацией митрополит был вынужден пойти на уступки. По итогам процесса профессор был оправдан, однако, продолжая служение Церкви, подвергался репрессиям и 30 августа 1937 года был расстрелян в Тобольске.

Протоиерею Сергию Бычкову и протоиерею Александру Петровскому было предъявлено обвинение в том, что они «являясь представителем Православной Русской Церкви Петроградской епархии, .. членами правления приходов, в период проведения советской властью декрета об изъятии церковных ценностей от 23 февраля 1922 года, т. е. февраля, марта и апреля месяцев, вошли в соглашение с патриархом Тихоном для проведения одинаковой линии в вопросе изъятия церковных ценностей».

На момент ареста протоиерей Сергий Бычков — благочинный 3-го округа Петрограда, член правления Общества православных приходов. Представители трибунала пытались добиться от него показаний, указывающих на виновность митрополита Вениамина в происходивших в Петрограде волнениях верующих. Поставленные ему вопросы также касались отношения к представителям зарождающегося обновленческого движения.

Протоиерей Александр Петровский, настоятель Спасо-Сенновской церкви, профессор богословия и член правления Общества православных приходов, был особо интересен трибуналу как человек образованный и знающий церковные каноны. Представители обвинения старались добиться от него подтверждения того, что указания митрополита Вениамина, касающиеся изъятия ценностей, не соответствуют канонам Церкви. Однако он выразил всяческую поддержку действиям владыки, пояснив, что они канонически оправданы и закономерны.

По итогам процесса оба священника были приговорены к трем годам заключения со строгой изоляцией. Впоследствии протоиерей Сергий Бычков подвергался репрессиям, прошел ссылки и лагеря, в послевоенные годы был пострижен в монашество и в 1947 году митрополитом Григорием (Чуковым) был хиротонисан во епископа Лужского, викария Ленинградской епархии. В 1948 году он являлся настоятелем Князь-Владимирского собора, в том же году был назначен ректором Ленинградской духовной академии и нес это послушание до кончины.

Протоиерей Александр Петровский после освобождения с 1925 года являлся проректором Высших богословских курсов, скончался в 1929 году в Ленинграде.

По мере работы протоколы допросов обвиняемых публикуются на виртуальной выставке «Святые новомученики и исповедники на Петроградском процессе 1922 года».

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