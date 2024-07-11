Мятежный клирик, лишённый за свои антицерковные деяния сана, пообещал главе государства, что будет вести жизнь обычного пенсионера…

Бывший схиигумен Среднеуральского монастыря отец Сергий (Романов), лишённый сана решением Церковного суда Екатеринбургской епархии и ныне пребывающий в тюрьме за «экстремизм», попросил президента России Владимира Путина о помиловании, сообщает РИА Новости.

«Ходатайство о помиловании направлено президенту. В нем он попросил прощения, рассказал о своей деятельности до заключения под стражу, что построил около 20 храмов, а в заключении получил благодарность от руководства СИЗО-4 за строительство храма, а также благодарность от воинских частей за помощь для бойцов СВО», — рассказал его адвокат Павел Бабиков.

По словам адвоката, бывший схиигумен не раз просил отправить его на СВО, но ему отказали из-за возраста. В ходатайстве Романов обещал президенту в случае помилования вести образ жизни обычного пенсионера.

Прошение о помиловании предполагает, что преступник признаёт вину, которую ему вменило государство и просит милости его главы. Насколько бывший отец Сергий раскаялся в своём противостоянии со священноначалием и властями, остаётся неизвестным. Скорее всего, они лишь формально подписал бумагу о признании своей вины.

Русская линия