В селе Андреевке под Севастополем открылась фотовыставка «Царская семья. Любовь и милосердие». О том, кто изображен на фотографиях и где они были сделаны, рассказывает аудиогид, который создали студенты и преподаватели Высшей школы экономики, сообщает Православие.Ru со ссылкой на «Вести Севастополь».

«Эта фотография, когда они все сидят, всей семьёй, когда смотришь на них и думаешь: настолько даже фотография была проникнута их любовью, прямо действительно семья, когда они вместе — это вообще!» — поделились посетители выставки Наталья и Кирилл Мамаевы.

Здесь представлена и серия крымских снимков. Николай II любил отдыхать на полуострове с семьёй. Только в Севастополе он был 13 раз. Император осматривал корабли Черноморского флота, посещал храмы и Херсонес, чтобы оценить масштаб раскопок древнего полиса, поддерживал археологические исследования и сохранение культурных памятников. Во время Первой мировой навещал раненых в госпиталях, уделял много времени общению с ветеранами Крымской войны.

«Крымские фотографии — это тоже уникальная часть выставки. Тем более мы находимся в Крыму, в районе Севастополя. И, конечно же, Крым был любимым местом царской семьи», — отметила прихожанка Московского Сретенского монастыря, соорганизатор выставки Светлана Шевченко.

Коллекция снимков продолжает пополняться. Её собирает иеромонах московского Сретенского монастыря Игнатий вместе с единомышленниками, которые организовывают выставки в разных городах и странах. В год семьи экспозиция пользуется особой популярностью.

«Царская семья является символом любви и верности — мы эту выставку сюда и приурочили. Мы надеемся, что те, кто придут на эту выставку, им понравится эта выставка», — рассказала временно исполняющая обязанности директора Андреевского Дворца культуры Наталья Москвина.

Эту фотовыставку уже увидели за рубежом: в Сербии, Италии, Румынии, Аргентине. В этом месяце она проходит сразу в нескольких регионах России: Ярославской, Московской областях и Севастополе, чтобы как можно больше людей смогли почувствовать атмосферу любви и уважения, которую поддерживали в семье последнего российского Императора.

Русская линия