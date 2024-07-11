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Сводка новостей от 11 июля 2024

Болгарский Патриарх Даниил встретился с последним Царем Болгарии Симеоном II
Государь поздравил Его Святейшество с избранием и заявил, что многие с энтузиазмом восприняли эту волю Божию…

Болгарский Патриарх Даниил встретился с последним Царем Болгарии Симеоном II11 июля 2024 года в здании Священного Синода Болгарской Православной Церкви состоялась знаменательная встреча новоизбранного Болгарский Патриарха Даниила с последним Царем Болгарии Симеоном II. На встрече также присутствовали несколько целый ряд иерархов Болгарского Патриархата, сообщает портал Orthodox Times.

Царь Симеон II поздравил Патриарха Даниила с избранием, отметив, что он был пятым Предстоятелем Болгарской Церкви, с которым он встречался. В ответ Патриарх Даниил выразил свою благодарность Царю Симеону, признав его ключевую роль в разрешении раскола внутри Болгарской Православной Церкви двадцать лет назад, которая с тех пор укрепляет единство среди людей.

Во время встречи Царь Симеон вспоминал о своих паломнических поездках и многочисленных посещениях монастыря Зограф. Он обратился к Патриарху Даниилу со словами: «У Вашего Святейшества будет много работы и ответственности. Я чувствую, что есть много энтузиазма и больших ожиданий». Патриарх ответил: «Пусть Бог поможет нам оправдать их», и добавил: «Пусть Господь дарует Вам крепкого здоровья, чтобы вы могли продолжать свою миссию — быть примером».

В завершение встречи Царь Симеон подарил Патриарху Даниилу фотоальбом под названием «На службе Болгарии (1887−2017)», а Патриарх подарил Царю Симеону набор из семи серебряных монет с изображением болгарских монастырей и чудотворных икон Пресвятой Богородицы.

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Болгарский Патриарх Даниил встретился с последним Царем Болгарии Симеоном II
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