Русская линия
Сводка новостей от 11 июля 2024

Митрополит Черкасский Феодосий вновь перенёс сердечный приступ
Владыка был срочно госпитализирован накануне очередного заседание суда…

Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий в суде8 июля 2024 года в результате перенесённого сердечного приступа глава Черкасской епархии Украинской Православной Церкви митрополит Черкасский и Каневский Феодосий был госпитализирован в одну из местных больниц. Из-за ухудшившегося состояния здоровья, иерарх временно не сможет принимать участия в судебных заседаниях, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на «Суспільне.Черкаси».

«В Черкассах в Сосновском районном суде 9 июля заседание по делу руководителя Черкасской епархии УПЦ МП митрополита Феодосия, которого судят более года, не состоялось. Под Домом правосудия собрались горожане с плакатами. В суде адвокат подзащитного показал справку о госпитализации Дениса Снигирева, сообщили корреспонденты Общественного с места события. Адвокат отметил, что Феодосий сейчас лечится после сердечного приступа, который произошел 8 июля, и врач ему назначил постельный режим, его готовят к госпитализации», — сказано в сообщении издания.

Украинские власти продолжают преследование владыки за его взгляды, что сказывается на здоровье архипастыря. 19 июня 2024 года представители Службы безопасности Украины провели очередной, уже четвёртый, обыск в жилище иерарха УПЦ. По словам архиерея, таким образом СБУ пытается склонить его к решению пойти на обмен, как «военного врага».

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Святейший Патриарх Кирилл возглавил Валаамские торжества
Предстоятель Русской Православной Церкви прибыл на Валаам, где совершил Литургию в день памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских...

Митрополит Черкасский Феодосий вновь перенёс сердечный приступ
Владыка был срочно госпитализирован накануне очередного заседание суда...

Болгарский Патриарх Даниил встретился с последним Царем Болгарии Симеоном II
Государь поздравил Его Святейшество с избранием и заявил, что многие с энтузиазмом восприняли эту волю Божию...

Бывший схиигумен Сергий (Романов) попросил Владимира Путина о помиловании
Мятежный клирик, лишённый за свои антицерковные деяния сана, пообещал главе государства, что будет вести жизнь обычного пенсионера...

В Крыму открылась фотовыставка «Царская семья. Любовь и милосердие»
В экспозиции представлено 105 снимков Романовых в годы правления Государя Николая II...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы чтим память преподобных Сергия и Германа Валаамских и вспоминаем вице-адмирала Г. П.Чухнина...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика