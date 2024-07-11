8 июля 2024 года в результате перенесённого сердечного приступа глава Черкасской епархии Украинской Православной Церкви митрополит Черкасский и Каневский Феодосий был госпитализирован в одну из местных больниц. Из-за ухудшившегося состояния здоровья, иерарх временно не сможет принимать участия в судебных заседаниях, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на «Суспільне.Черкаси».

«В Черкассах в Сосновском районном суде 9 июля заседание по делу руководителя Черкасской епархии УПЦ МП митрополита Феодосия, которого судят более года, не состоялось. Под Домом правосудия собрались горожане с плакатами. В суде адвокат подзащитного показал справку о госпитализации Дениса Снигирева, сообщили корреспонденты Общественного с места события. Адвокат отметил, что Феодосий сейчас лечится после сердечного приступа, который произошел 8 июля, и врач ему назначил постельный режим, его готовят к госпитализации», — сказано в сообщении издания.

Украинские власти продолжают преследование владыки за его взгляды, что сказывается на здоровье архипастыря. 19 июня 2024 года представители Службы безопасности Украины провели очередной, уже четвёртый, обыск в жилище иерарха УПЦ. По словам архиерея, таким образом СБУ пытается склонить его к решению пойти на обмен, как «военного врага».

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