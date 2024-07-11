Предстоятель Русской Православной Церкви прибыл на Валаам, где совершил Литургию в день памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских…

11 июля 2024 года, в день памяти преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в верхнем храме Спасо-Преображенского собора Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря, сообщает Патриархия.Ru.

За богослужением состоялась хиротония архимандрита Мелетия (Кисняшкина) во епископа Ардатовского и Атяшевского. Новорукоположенный иерарх, избранный к епископскому служению решением Священного Синода от 30 мая 2024 года (журнал № 47), стал правящим архиереем Ардатовской епархии (Мордовская митрополия).

Патриаршее богослужение транслировалось в прямом эфире телеканалов «Союз» и «Спас», а также на официальном портале Русской Православной Церкви Патриархия.ru.

На малом входе ряд клириков и насельников Валаамской обители был удостоен богослужебных наград:

— права ношения наперсного креста с украшениями — иерей Александр Зайцев, клирик храма Казанской иконы Божией Матери Санкт-Петербургского подворья Валаамского монастыря;

— права ношения наперсного креста золотого цвета — иерей Виктор Чикун, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы Приозерского подворья Валаамского монастыря;

— права ношения набедренника — иеромонах Диодор (Подоровский), насельник монастыря;

— права ношения двойного ораря — иеродиакон Герман (Мурог), помощник игумена Валаамского монастыря.

На сугубой ектении были вознесены особые прошения. Предстоятель Русской Православной Церкви прочитал молитву о Святой Руси.

Проповедь перед причастием произнес насельник Валаамского монастыря иеромонах Диодор (Подоровский).

По окончании Литургии Предстоятель Русской Церкви напутствовал епископа Ардатовского и Атяшевского Мелетия на служение и вручил ему архиерейский жезл. Новорукоположенный владыка по традиции преподал верующим свое первое архипастырское благословение.

Наместник Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий обратился с приветственным словом к Святейшему Патриарху Кириллу и преподнес в дар Его Святейшеству список Валаамской иконы Божией Матери.

Святейший Владыка обратился к верующим с Первосвятительским словом.

В дар Валаамской обители Предстоятель передал образ святого равноапостольного Кирилла, учителя Словенского. Святейший Патриарх Кирилл вручил наместнику монастыря памятные крест и панагию, изготовленные к 75-летию Его Святейшества, а каждому монаху обители передал книгу «Для чего ты вышел из мира? Первосвятитель о цели монашеской жизни».

Всем участникам богослужения были вручены иконки с Патриаршим благословением.

По завершении Литургии Святейший Владыка спустился в нижний храм Спасо-Преображенского собора, где было совершено славление у честных мощей преподобных Сергия и Германа. После молитвы основателям обители Предстоятель поклонился их святым мощам. Также Святейший Патриарх поклонился чтимому списку Валаамской иконы Божией Матери и мощам преподобного Антипы Валаамского.

Затем Святейший Владыка принял участие в братской трапезе в Трапезных палатах Валаамской обители.

Русская линия